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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طارق شوقي عن مسلسل "دايما عامر": يتناول شئون التعليم المصري بشكل درامي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن إعجابه بـ مسلسل “دايما عامر” الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان ، داعيا المصريين إلى متابعته طوال شهر رمضان.

وقال وزير التربية والتعليم: هذا المسلسل يتناول شئون التعليم المصري بشكل درامي".

وتدور أحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عددا من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

 

دايما عامر يتصدر التريند 

وتصدر اليوم النجم مصطفي شعبان ترند موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" للإشادة بدوره في مسلسل "دايما عامر" عقب عرض الحلقة التاسعة من المسلسل. 

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج  مصطفى شعبان، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا.

ووصلت نسبة البحث على أداة "جوجل تريند"، لمسلسل "دايمًا عامر" على مدار الحلقات الثمانية التي عرضت منذ بداية الشهر الكريم إلى نسبة 100% في محافظة الأقصر، فهو ضمن المسلسلات الاجتماعية الهامة التي تعرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022 في مختلف محافظات مصر.

ووصلت نسبة البحث في المحافظات الأكثر تفاعلًا مع مسلسل "دايما عامر" من محافظة الأقصر وصلت لنسبة 100%، وفي محافظة أسوان وصلت لـ90%، وفي قنا كانت 82%، وفي سوهاج وصلت لـ80%، وبورسعيد وصلت لـ70%، ويكون هذه النسب المحافظات الخمس الأكثر تفاعلًا مع الحلقات الـ8 الأولى التي عرضت من المسلسل.

وصلت نسبة البحث في مصر عن مسلسل "دايمًا عامر"، إلى نسبة 100%، وتلتها في النسبة دولة الأردن فوصلت نسبة البحث فيها عن المسلسل إلى 19%، وفي دولة الكويت، وتشارك في النسبة التي وصلت فيها البحث لـ12% دولة السودان والكويت، وبنسبة 10% في دولة فلسطين.

تفاصيل دايما عامر

كشف المؤلف أحمد عبد الفتاح، المشرف على كتابة “مسلسل دايما عامر"، والذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، مؤكدا أن المسلسل يتحدث عن قضية التعليم، خاصة بعد اختلاف الأجيال.

وأضاف أحمد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، ان الأعمال التي تناولت التعليم؛ تناولتها من خلال الدروس الخصوصية فقط، ولم تتطرق إلى العلاقة بين المعلم والطالب، مشيرا إلى أن الجيل القادم سيكون جيل على علم كامل بالتكنولوجيا الحديثة.

وتابع المؤلف أحمد عبد الفتاح، أن العمل يحاول أن يقرب المسافة بين المعلم والطالب، مؤكدا أن التعليم هو أساس كل شيء.

وأشار  المشرف على كتابة “مسلسل دايما عامر إلى أننا نحاول أن نقدم المعلومة من خلال العمل بشكل بسيط، والتركيز على أن بلادنا فيها أماكن حلوة كتير".

مسلسل دايما عامر


حقيقة اقتباس دايما عامر

كشف مجدي الهواري، مخرج مسلسل دايما عامر عن شاشعات تشابه او اقتباس  مسلسله من المسلسل الإسباني إيليت أو مسلسل (La casa de paple).

وكتب مجدي الهواري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: شكرًا لكل اللي اجتهد فيما يخص مسلسل دايما عامر وتريند اقتباسه من المسلسل الاسباني إيليت".

أضاف : «طيب مش نستني شوية! يمكن يطلع مقتبس من مسلسل (La casa de paple) أنا بقول نشوف في رمضان إن شاء الله هو مهبوش منين بالظبط حرام التريندات دي تترمي على الأرض».

التعليم دايما عامر رمضان مسلسل Jobs Education

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