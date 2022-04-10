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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعتقل مسؤولا أفغانيا بزعم التجنيد لصالح أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت إيران، الأحد، اعتقال هاشم رئيس، وهو مسؤول سابق في الحكومة الأفغانية، بزعم "تجنيد مهاجرين أفغان في إيران لصالح أوكرانيا".

وقالت إذاعة "راديو فردا" الإيرانية المعارضة، إن السلطات اعتقلت هاشم رئيس حاكم ولاية جوزجان الواقعة شمال أفغانستان في الحكومة السابقة بتهمة تجنيد مقاتلين لصالح الحكومة الأوكرانية.

ونقلت الإذاعة عن موقع "مشرق نيوز"، المقرب من الحرس الثوري الإيراني، قوله إن مصادر أكدت أن "قوات الأمن الإيرانية صادرت أكثر من 300 ألف دولار من منزله".

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وجاء في التقرير أن هاشم رئيس اقترح على اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في إيران "الذهاب إلى أوكرانيا في إطار وحدة عسكرية مقابل تقاضي أموال وحصولهم على امتيازات، وأن يقاتلوا إلى جانب القوات الأجنبية الأخرى للدفاع عن أوكرانيا، "وقد يحصلون على الجنسية الأوكرانية نهاية الحرب".

وكانت مليشيات الحرس الثوري استغلت اللاجئين الأفغان وشكلت "فيلق فاطميون" عام 2014، وقاتلت تلك الجماعة في سوريا.

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