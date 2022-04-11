نقيب الصيادلة يكشف أهم تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة

كشف الدكتور محمد الشيخ نقيب الصيادلة، أهم تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة، مضيفا:" هناك ألف صيدلية يديرها غير متخصصين والقرار تأخر كثيرا لان القطاع يعيش حالة من التدهور"

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" العقوبات كانت ضعيفة في الماضية علي الصيدليات المخالفة وطالبنا تغليظ العقوبات"

وأكمل:" التعديلات الجديدة في قانون مزاولة المهنة تناسب الجرم الذي تعيشيه المهنة، ولكن أرجو أن تكون العقوبات تدريجية، خاصة وأن الصيدليات تؤدي خدمة مجتمعية"



