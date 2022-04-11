أول تعليق من ميدو على قرار رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر

وجه أحمد حسام ميدو تحية خاصة لاتحاد الكرة المصري بعد قرار رحيل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان بالإمكان أفضل مما كان بالنسبة لنا في مباراتي السنغال بتصفيات كأس العالم"



أضاف: "إذا كنا نمتلك مدربا يريد المغامرة، كنا سنحقق الفوز ذهابا على منتخب السنغال بنتيجة مريحة، فضلا عن اختيارات خاطئة خلال مباراة العودة، ومنتخب مصر دفع ثمن قرارات كيروش الخاطئة في المباراة الثانية"



وواصل: "كيروش اجتهد منذ اليوم الأول ولكن أسلوبه لا يناسب منتخب مصر خاصة على مستوى ثلاثي خط الوسط"



وختم حديثه قائلا: "أوجه التحية لاتحاد الكرة المصري على قرار رحيل كيروش، والجمهور المصري لم يكن سيتحمل أداء مخيب مرة أخرى تحت قيادة كيروش، وقرار رحيله صائب من وجهة نظري"