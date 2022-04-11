3 طرق سريعة لتحضير الحواوشي

بطرق سهلة وسريعه وأحلى من المحلات يمكنك عمل الحواوشى إليك طرق وحشوات مختلفة لعمل الحواوشى لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التى تناسبك...



طريقة عمل حواوشي للشيف اميرة شنب

حواوشي اللحم للشيف اميرة شنب

مقادير حواوشي اللحم

نصف كيلو لحمة مفرومة

نصف كيلو بصل مبشور

فلفل حار مفروم

10 رغيف عيش بلدي

بهارات لحمة

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير حواوشي

1- تخلط جميع المكونات بشكل جيد و نحضر بولة صغير، ونضع بها ماء البصل المعصور والثوم المفروم وزيت وملح وفلفل أسود، ونقلبها مع بعض.

2- ثم نحضر رغيف العيش ونقوم بفتحه من الجنب ونغلفه من الداخل بخليط التغليف، ثم نضع اللحم المفروم داخل العيش، وندهن الوجه من الخارج بخليط التغليف، ثم نضعه فى صاج في الفرن

هل انت من عشاق تناول الحواوشي يمكنك تحضيره بطرق سهلة وسريعة إليك طريقة تحضيره احلى من المحلات على طريقة أمهر الشيفات اختارى الطريقة التي تناسبك

طريقة عمل الحواوشي للشيف نجلاء الشرشابي



مقادير عمل الحواوشي

– نصف كيلو لحم مفروم (جزء بها دهون وجزء أحمر).

– لية مفرومة.

– بصل مفروم.

– 2 مكعبات طماطم مفروم.

– فلفل رومي مفروم.

– ثوم مفروم.

– بهارات حواوشي.

– جوزة الطيب وفلفل أسود وملح.

– سمن وزيت.

طريقة عمل الحواوشي باللية

يوضع اللحم ثم الثوم وبهارات الحواوشي ثم الطماطم والفلفل الرومي والبصل، مع وضع قليل من الزيت والفلفل الأسود وجوزة الطيب وقليل من الملح، وتقلب هذه المكونات جيدًا، وبعدها تضع في الخبز وتترك لمدة 15 دقيقة

يوضع السمن على الزيت بالطاسة على أعلى درجة حرارة، ومعها قطع اللية الصغيرة، ويوضع بعدها الحواوشي ثم يقلب، ويمكن استخدام الشواية لتسوية الحواوشي.

يضع الحواوشي في وعاء عقب التسوية، ونحضر فحم في «ورقة فويل» ثم نضع نقطة زيت على الفحم المشتعل ونغطي الحواوشي.

ويقدم الحواوشي في طبق مع المخلل أو البطاطس المقلية.

طريقة عمل الحواوشي للشيف دعاء عاشور

المقادير لتحضير الحواوشي



نصف كيلو لحم مفروم ويفضل اللحم الضاني

ثمرتين من الفلفل الأخضر

ثمرة فلفل حار

بصلتين متوسطتي الحجم مفرومتين.

ملح وفلفل أسود وبهارات وشطه(حسب الرغبة).عيش حواوشي طازج.زيت



طريقة عمل الحواوشي



فى وعاء أضيفي اللحم المفروم والفلفل المفروم فى الكبة وأضيفي الفلفل الأخضر وقلبي جيدًا

ابدئى فى إضافة التوابل ويمكنك إضافة شطة أو فلفل حار حسب الرغبة.ابدئي فى إضافة الملح إلى الخليط وقلبي ثم اتركيه نصف ساعة أخرى في الثلاجة

.قومي بفتح العيش وضعي جزء من الخليط داخل الرغيف مع توزيع الكمية جيدًا.



ادهني صاج الفرن بقليل من الزيت وقومي برص الحواوشي المغلف بورق الزبدة ثم أدخلي

الصاج في فرن متوسط الحرارة مجهز سابقًا ثم قومي بتهدئة النار بعد وضع الحواوشي.