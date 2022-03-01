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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فراخ مشوية في الفرن بمذاق لا يقاوم

فراخ مشوية
فراخ مشوية

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل فرخة مشوية فى الفرن بمذاق الجاهز. 

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المقادير


دجاجة كاملة مغسولة جيدا.
 

مكونات التتببيلة:

4 ملاعق ملح خشن.
ملعقة كبيرة كمون.
ملعقة صغيرة كركم
تخلط كل المكونات مع مقدار من الماء يغطي الدجاج بالكامل، ويغطى ويترك بالثلاجة على الأقل 3 ساعات.
نرفع الدجاج من ماء التتبيلة ونغسلها ونصفيها ونجففها بمناديل المطبخ.

مكونات التتبيلة

من 4 ل 5 ملاعق كبيرة مايونيز.
5 فصوص ثوم مهروس ناعم.
ملعقة صغيرة كركم.
ملعقة صغيرة بابريكا.
1/2 ملعقة صغيرة سكر.
فلفل أحمر - شطة “إختياري والكمية حسب تفضيلك للطعم الحار”.
ملعقة صغيرة بهارات دجاج.
قليل من الملح “كوني حذرة عند إضافة الملح لأن الدجاج إكتسب الطعم المالح من ماء التتبيلة”.⁣

طريقة التحضير


نخلط المايونيز مع التوابل ونتبل بها الدجاجة جيداً، ثم نغطيها ونتركها بالثلاجة طيلة الليل حتى تتشرب النكهة والتتبيلة جيداً.
نخرجها من الثلاجة لتأخذ حرارة المطبخ، ثم نضعها بالصينية مع الخضروات المفضلة ونغطيها جيداً جداً.
ندخلها فرن حار سابق التسخين على 200 درجة حتى تنضج، ثم نشغل الشواية حتى تحمرّ.


نتركها مغطاه بعد أن نخرجها من الفرن 10 دقائق حتى نحتفظ بالعصارة داخلها ولا تجف.

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