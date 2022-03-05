أسهل طريقة لعمل فراخ بالبطاطس في الفرن

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة تحضير دجاج بالفرن بالبطاطس وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ وطريقة سهلة وسريعة .



المقادير:



دجاج حسب الحاجة

1 ملعقة صغيرة فلفل شطة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة زعتر

2 فصوص ثوم

1 كوب قهوة زيت

ملح

2 بطاطس وسط

طماطم وفلفل.



طريقة التحضير:



1_نضع الدجاج في وعاء الخلط ، ونضيف الزيت و الفلفل وجميع البهارات ونمزجها جيداً.

2_يمكنك ترتيبها في طبق الفرن كما يحلو لك.

3_نرتب البطاطس والطماطم المقطعة بينهما ونضيف الفلفل في المنتصف.

4_نغطي الطبق ونقوم بطهيه في الفرن حتى يتحول لونه إلى البني الذهبي

فوائد البطاطس

تعتبر البطاطس المسلوقة من أكثر الأطعمة التي يعشقها الكثير وقد أكد المعالج بالاعشاب محسن النادي ان البطاطس دون ملح لها فوائد عديدة.

- تحتوي على أغلب العناصر التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والمعادن والمغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس وفيتامين ج.

- تمد الجسم بالطاقة.

- البطاطس المسلوقة تساعد على أنقاص الوزن لاحتوائها على مواد تمتص الدهون.

- البطاطس المسلوقة تمتص السموم الموجودة في الجسم.

البطاطس المسلوقه تساعد في عدم الاصابة بسرطان وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والأمراض العصبية .