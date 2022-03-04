بدون أدوية.. ذكريات الماضي الجميل أحدث طريقة للقضاء على الصداع النصفي

توصلت دراسة إلى أن ذكريات الماضي الجميل يمكن أن تزيل الصداع النصفي السيئ.

يقول الأكاديميون إن الحنين إلى الماضي يعمل كمسكن خفيف للألم ، ويمكن أن يقلل وجع الصداع بنسبة 10٪ في المتوسط.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، الحنين إلى الماضي - الشوق إلى الماضي الذي يمكن أن تثيره الموسيقى والصور والرائحة - ارتبط سابقًا بتقليل التوتر والحزن.

في أحدث دراسة راقب فريق من الباحثين في المملكة المتحدة والصين نشاط المخ لدى 34 متطوعًا باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.

عُرض على نصفهم صورًا رائجة من طفولتهم بينما عُرض على البقية مشاهد وأشياء من الحياة الحديثة، ارتبط النظر إلى الصور بانخفاض النشاط في منطقة الدماغ التي تتحكم في ألم الصداع، وكلما شعر المشاركون بالحنين إلى الصور، قل الألم الذي أبلغوا عنه بسبب الصداع.

أفاد أولئك الذين نظروا إلى الصور المحفزة للذاكرة أنهم شعروا بألم أقل بنسبة 10 في المائة من أولئك الذين تعرضوا لنفس مستويات الانزعاج من الصداع الذين نظروا إلى الصور من الحياة الحديثة.

قال الباحثون إن الحنين إلى الماضي قد يكون "طريقة خالية من الأدوية للتخفيف من انخفاض مستويات الألم ، مثل الصداع أو الألم السريري الخفيف".