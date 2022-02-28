تخفيف التوتر والقلق.. 6 فوائد مذهلة عند تناول الموز يوميا

كشفت دراسة جديدة عن فوائد الموز المذهلة، مشيرة أن موزة واحدة متوسطة الحجم مليئة بالبروتينات والكربوهيدرات والمزيد.

فوائد الموز

يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية، كما يحتوي الموز الأخضر على نسبة نشا أعلى.

1- الحماية من السكتة الدماغية

معظم الأشخاص يحتاجون إلى حوالي 4700 ملليجرام من البوتاسيوم يوميًا، وتحتوي موزة واحدة على حوالي 10 بالمائة من المدخول اليومي الموصى به، أو حوالي 470 ملليجرام.

ويحتوي الموز على البوتاسيوم وهو معدن متعدد الوظائف، لكن إحدى قواه الخارقة هي القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويحسن البوتاسيوم تدفق الدم ويجعل الشرايين أقل تيبسًا، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 20 في المائة لدى النساء غير المصابات بارتفاع ضغط الدم.

2- خفض ضغط الدم

البوتاسيوم الموجود في الموز يمكن أن يساعد في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم، وإنه يريح جدران الأوعية الدموية، مما يخفض ضغط الدم.

3- تخفيف الإسهال والإمساك

يمكن أن يساعد الموز في الحفاظ على انتظامك، وتشتهر الألياف الموجودة في الفاكهة، جنبًا إلى جنب مع النشا المقاوم (نوع من الكربوهيدرات) ، بقدرتها على علاج الإمساك والإسهال من خلال جعل البراز أكثر تماسكًا وتحريكه على طول الأمعاء.

4- تحسين صحة الجلد

يمكنك دعم المناعة وتدليل بشرتك عند اقتحام الموز، حيث يحتاج جسمك إلى فيتامين سي لتوليد الكولاجين الذي يساعد على التئام الجروح ويحميها من الشيخوخة إنه أيضًا مغير لقواعد اللعبة بالنسبة لجهازك المناعي، حيث يلعب فيتامين سي دورًا في الحفاظ على عمل خلايا الدم البيضاء بشكل فعال.

5- مكافحة فقر الدم

تظهر الأبحاث أيضًا أن الموز يحتوي على الكثير من الحديد، هذا يجعلها خيارًا رائعًا لأي شخص يعاني من انخفاض مستويات الحديد، بما في ذلك الأشخاص المصابون بفقر الدم ، وهو معدن يحتاجه جسمك للنمو والتطور وإنتاج الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

6- تخفيف التوتر والقلق

يحتوي الموز على الكثير من فيتامين ب 6 ، والذي يمكن أن يساعد في تنظيم مزاجك أو حتى تعزيزه. يقول أجيمان ، "قد يساعد على زيادة هرمونات الشعور بالسعادة"، مثل السيروتونين. يشارك فيتامين في الواقع في تكوين العديد من الناقلات العصبية ، مثل السيروتونين والدوبامين.