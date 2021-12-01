عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خليط الموز مع الحبهان.. 8 وصفات تزيد من معدل الحرق وإنقاص الوزن

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض الوصفات التى تزيد من معدل حرق الدهون وانقاص الوزن..


 

وصفات تزيد معدل حرق الدهون ما يلي :-


 

خليط الموز وحب الهال:

كل ما تحتاجه هو موزة مهروسة، وحبتا هال مطحون، هذه الوصفة ستشعرك بالشبع لمدة ست إلى ثمان ساعات، كما أن حب الهال يزيد من نسبة حرق الدهون.


 

مشروب القرفة فهو يزيد سرعة حرق الدهون، ويمكن تحضيره من خلال إضافة عود من القرفة إلى الماء المغلي، ثم تركه يغلي لمدة خمس دقائق، وشربه بعد مدة ربع ساعة.


 

مشروب الزنجبيل مع القرفة لحرق الدهون:

وذلك بخلط مقدار متساوٍ من الزنجبيل والقرفة، ووضعها على ماء مغلي لتغلي غلوة واحدة فقط ثم شربها بعد ذلك، كما يمكن إضافة الزنجبيل والقرفة إلى الطعام كنوع من التوابل.


 

شراب الليمون الساخن لحرق الدهون:

ويُحضّر بتقطيع حبة ليمون إلى حلقات، ثم وضعها في كوب ووضع الماء المغلي فوقها، بعدها يتم تركها لمدة خمس دقائق لتصفى وتشرب.


 

الشاي الأخضر يعد من أهم المنشّطات التي يمكن تناولها لحرق دهون الجسم، من دون إضافة السكر.


 

البردقوش يمكن أن يخلط مع الشاي الأخضر كي يزيد من معدل حرق الدهون.


 

· خلط الفلفل الأحمر الحار مع السلطة يساعد على تسريع عملية حرق الدهون.


 

· زيت جوز الهند بمقدار ملعقة أو ملعقتين صغيرتين في اليوم يساعد على حرق الدهون، كما يمكن إضافته إلى السلطة.


 

· تناول ملعقة صغيرة من حبوب الحلبة بشكل يومي على الريق يحرق الدهون الموجودة على الكبد.


 

· خطوات تحرق الدهون بسرعة الحرص على تناول وجبة الإفطار.


 

·تناول وجبات الطعام خلال مواعيد ثابتة يومياً، فذلك ينظم من عملية الهضم، والتمثيل الغذائي.


 

· ممارسة الرياضة بشكل يومي، أو يوماً بعد يوم، مع ممارسة رياضة المشي.


 

· تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميغا3، لاحتوائها على الدهون غير المشبعة.

وصفات تزيد معدل الحرق خليط الموز أفضل مهضم سيساعدك على إنقاص الوزن إنقاص الوزن بسرعة

موضوعات متعلقة

كيف يمكن إنقاص وزن المراهقين بأمان؟

ترشيحاتنا

أذنب وتاب ثم صلى العصر فهل عليه صلاة توبة؟.. أمين الفتوى يجيب

مظاهرات محيط الخضراء بالعراق.. لجنة تقصي الحقائق تعلن النتائج بالصور وكاميرات المراقبة

شوط أول سلبي بين منتخبي السعودية والأردن في كأس العرب

أغانيهم بتزين السعودية وقطر.. إبراهيم عيسى : مطربو المهرجانات مرتكبوش جريمة |فيديو

وكيل سيارات جاك يرفع أسعار عدد من الطرازات ..تفاصيل

باخد رأيه دايما.. فاطمة عيد: لولا زوجي مكنتش بقيت ناجحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

الأرصاد: مرتفع جوي قادم من أوروبا سبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الجاري

بعد إحالة عمر كمال للتحقيق.. حسن شاكوش: شكرا لبلدي التانية السعودية

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

عاجل| أحمد موسى يطالب بمحاكمة عمر كمال

تبرأ من كل شيء.. عمر كمال يفاجئ الجميع بتصريحات نارية مع أحمد موسى.. فيديو

انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد تحذر :مصر تشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

نجمات أثرن الجدل بالسيجارة| غادة عبدالرازق وإليسا ونيللي كريم الأبرز

فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ