خليط الموز مع الحبهان.. 8 وصفات تزيد من معدل الحرق وإنقاص الوزن

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض الوصفات التى تزيد من معدل حرق الدهون وانقاص الوزن..





وصفات تزيد معدل حرق الدهون ما يلي :-





خليط الموز وحب الهال:

كل ما تحتاجه هو موزة مهروسة، وحبتا هال مطحون، هذه الوصفة ستشعرك بالشبع لمدة ست إلى ثمان ساعات، كما أن حب الهال يزيد من نسبة حرق الدهون.





مشروب القرفة فهو يزيد سرعة حرق الدهون، ويمكن تحضيره من خلال إضافة عود من القرفة إلى الماء المغلي، ثم تركه يغلي لمدة خمس دقائق، وشربه بعد مدة ربع ساعة.





مشروب الزنجبيل مع القرفة لحرق الدهون:

وذلك بخلط مقدار متساوٍ من الزنجبيل والقرفة، ووضعها على ماء مغلي لتغلي غلوة واحدة فقط ثم شربها بعد ذلك، كما يمكن إضافة الزنجبيل والقرفة إلى الطعام كنوع من التوابل.





شراب الليمون الساخن لحرق الدهون:

ويُحضّر بتقطيع حبة ليمون إلى حلقات، ثم وضعها في كوب ووضع الماء المغلي فوقها، بعدها يتم تركها لمدة خمس دقائق لتصفى وتشرب.





الشاي الأخضر يعد من أهم المنشّطات التي يمكن تناولها لحرق دهون الجسم، من دون إضافة السكر.





البردقوش يمكن أن يخلط مع الشاي الأخضر كي يزيد من معدل حرق الدهون.





· خلط الفلفل الأحمر الحار مع السلطة يساعد على تسريع عملية حرق الدهون.





· زيت جوز الهند بمقدار ملعقة أو ملعقتين صغيرتين في اليوم يساعد على حرق الدهون، كما يمكن إضافته إلى السلطة.





· تناول ملعقة صغيرة من حبوب الحلبة بشكل يومي على الريق يحرق الدهون الموجودة على الكبد.





· خطوات تحرق الدهون بسرعة الحرص على تناول وجبة الإفطار.





·تناول وجبات الطعام خلال مواعيد ثابتة يومياً، فذلك ينظم من عملية الهضم، والتمثيل الغذائي.





· ممارسة الرياضة بشكل يومي، أو يوماً بعد يوم، مع ممارسة رياضة المشي.





· تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميغا3، لاحتوائها على الدهون غير المشبعة.