ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة يوميا

الموز مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية ، وعندما تأكل الموز بشكل منتظم ، فإن ذلك يساعد في الحفاظ على صحتك العامة وتحسينها .

ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر ألا نفرط في تناول الموز يوميًا، وفقًا لـ Healthline ، يجب علينا الالتزام بتناول موزة واحدة أو اثنتين في اليوم ، ولكن ليس أكثر من ذلك، إن تناول الكثير من أي طعام ، حتى لو كان صحيًا مثل الموز ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن أو نقص في العناصر الغذائية، وهناك الكثير من الفوائد لجسمك عندما تأكل موزة كل يوم .

فوائد الموز:

1- صحة الأمعاء

وفقًا لمراجعة دراسة أجريت عام 2017 في نشرة التغذية ، يحتوي الموز على نشا مقاوم ، والذي يعمل على زيادة إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة - الضرورية لصحة الأمعاء، لذلك ، من المهم تناول الموز يوميا للحفاظ على استقرار أمعائنا وتوفير العناصر الغذائية للميكروبيوم.

2- إنقاص الوزن

يمكن أن يساعدنا تناول الموز يوميًا على تحقيق أهدافنا في إنقاص الوزن ، الموز مليء بالألياف والبروتين ، سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، على الرغم من احتوائه على ما يزيد قليلاً عن 100 سعر حراري للقطعة، إلا انه يساعج على فقدان الوزن بشكل طبيعي.