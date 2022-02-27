عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة يوميا

الموز
الموز

الموز مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية ، وعندما تأكل الموز بشكل منتظم ، فإن ذلك يساعد في الحفاظ على صحتك العامة وتحسينها .

ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر ألا نفرط في تناول الموز يوميًا، وفقًا لـ Healthline ، يجب علينا الالتزام بتناول موزة واحدة أو اثنتين في اليوم ، ولكن ليس أكثر من ذلك، إن تناول الكثير من أي طعام ، حتى لو كان صحيًا مثل الموز ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن أو نقص في العناصر الغذائية، وهناك الكثير من الفوائد لجسمك عندما تأكل موزة كل يوم .

 

txt

للرجال.. 3 فوائد غير متوقعة عند تناول الموز

txt

لجسم رشيق قبل الصيف.. الكمون وحبة البركة وخل التفاح الحل الأمثل

 

فوائد الموز:

1- صحة الأمعاء

وفقًا لمراجعة دراسة أجريت عام 2017 في نشرة التغذية ، يحتوي الموز على نشا مقاوم ، والذي يعمل على زيادة إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة - الضرورية لصحة الأمعاء، لذلك ، من المهم تناول الموز يوميا للحفاظ على استقرار أمعائنا وتوفير العناصر الغذائية للميكروبيوم.

2- إنقاص الوزن

يمكن أن يساعدنا تناول الموز يوميًا على تحقيق أهدافنا في إنقاص الوزن ، الموز مليء بالألياف والبروتين ، سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، على الرغم من احتوائه على ما يزيد قليلاً عن 100 سعر حراري للقطعة، إلا انه يساعج على فقدان الوزن بشكل طبيعي. 

 

الموز فوائد الموز صحة الأمعاء انقاص الوزن الألياف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

اشتعال الحرب.. مدن أوكرانيا تدعو سكانها إلى الاحتماء بالملاجئ على الفور

بوتين يخرج عن صمته.. أوكرانيا تتقدم بشكوى ضد روسيا أمام العدل الدولية

القضاء الاداري يحيل دعوى أرملة الاعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

بحضور كبار الفنانين.. تشييع جنازة جالا فهمي من مسجد مصطفى محمود| فيديو وصور

التموين: تأمين سفينة وادى العرب وخروجها محملة بشحنة قمح من أوكرانيا

ترشيحاتنا

ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة.. طالبة في الصعيد تبتكر علاجًا لسرطان الثدي|فيديو

نقل 100 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية بعد 3 سنوات

مولد السيدة زينب.. الصوفية يواصلون احتفالهم برئيسة الديوان.. وعصام درويش أبرز المداحين

أبرز الهواتف والتقنيات المتوقع الإعلان عنها خلال مؤتمر MWC 2022

مصر تدعو لاجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية للتباحث حول التطورات في أوكرانيا

مزاد سيارات حكومى جديد فى مارس .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... الحزن يخيم على عمر خيرت أثناء توديع جالا فهمي زوجته السابقة

السم في العسل.. TikTok سلاح روسيا المضلل في الحرب على أوكرانيا

شاهد.. أوروبا كلها تنزل إلى الشوارع ضد موسكو.. و رسالة خاصة لزعيم روسيا

طريقة عمل خيار مخلل صحي.. 3 وصفات مختلفة

فيديو

وداعًا نجمة التسعينيات.. تعرف على سبب وفاة جالا فهمي |فيديوجراف

عملت مشاكل كتير وكنت عايز أطلع ضابط شرطة.. تصريحات الفنان أحمد زاهر

تدمير 14 طائرة و102 دبابة.. أوكرانيا تعلن حصيلة صدّها للغزو الروسي

سمير صبري أحدثهم.. فنانون دعمهم الرئيس السيسي في أزماتهم الصحية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ