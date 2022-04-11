خلال اجتماعه بوزير الكهرباء.. السيسي يأمر بالتنوع في مصادر الطاقة المتجددة

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.



وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة، وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر، بما فيها التوسع في طاقة الرياح من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.



وصرح السفير بسام راضي المُتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.



واستعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، في إطار إستراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى 42٪ للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول 2035 .



كما استعرض وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة «الهيدروجين الأخضر» باستخدام الطاقة المتجددة وفق الإستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات «الهيدروجين الأخضر» باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب.



وأضاف المتحدث أن وزير الكهرباء استعرض كذلك التدرج الزمني لأعمال الكهرباء في المشروع الزراعي العملاق «الدلتا الجديدة»، فضلا عن الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع القومى لتنمية سيناء، في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية، خاصة مشروعات قطاع الإنتاج الزراعي.



كما تم، خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي الخاص بإنشاء مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية لنقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الجهود التي تقوم بها مصر، لتصبح ممرا لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزا محوريا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والإفريقية، إلى جانب دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ إلى الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

