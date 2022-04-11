عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 استخدامات غير متوقعة للعسل.. تعرف عليهم

العسل
العسل

يستخدم العسل عادة لإضافة نكهة حلوة لمختلف الأطعمة والمشروبات، المختلفة إضافة إلى قيمتها الغذائية. 

 

فالعسل مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا، كما أنه يترك تأثيرًا مهدئًا على الجهاز الهضمي والعقل والجسم، ولا يدرك الكثيرون الاستخدامات المتعددة للعسل، ويمكن استخدامه بعدة طرق يمكن أن تعزز صحتك العامة، فيما يلي بعض الطرق غير المعتادة لاستخدام العسل لأغراض مختلفة.

 

txt

ماسك صفار البيض مع العسل لنضارة البشرة

txt

4 فوائد صحية لوضع العسل على السرة

 

استخدامات العسل

1. للسعال
يمكن أن يساعدك العسل في تقليل السعال، حيث يمكن أن يساعدك أيضًا في محاربة التهاب الحلق، ويمكنك تناول بضع قطرات من عصير الزنجبيل وخلطه مع ملعقة كبيرة من العسل، ويمكنك تناول هذا الخليط قبل النوم لبضعة أيام.

 

2. للجروح
تساعد خصائص العسل المضادة للبكتيريا والفطريات في التئام الجروج ، فقد ثبت أن استخدام العسل من الدرجة الطبية يعزز التئام الجروح خاصة في الحروق، وتشير الدراسات أيضًا إلى أنه يمكن استخدام العسل على الجروح لتعزيز التئامها. 

 

3. للبشرة
يمكن أن يساعدك العسل على تعزيز صحة البشرة أيضًا، حيث يعمل كمرطب طبيعي ويساعد أيضًا في تقليل حب الشباب، ويمكنك تحضير أقنعة ومقشرات منزلية الصنع بمساعدة العسل.

العسل استخدامات العسل فوائد العسل التئام الجروج السعال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

الاختيار 3 الحلقة 10..السيسي: إعلاميين بلدنا مينفعش يتهددوا أو يتروعوا

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

أرجو احترام رغبتي.. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

قرار من الكاف بـ تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء

ترشيحاتنا

بعد انتشاره والتحذير منه .. ماسك الفوار آخر تقاليع السوشيال ميديا

شعبة الأدوية: تصنيع 92% من احتياجات الدولة محليا.. فيديو

رئيس المريخ السوداني: كيروش ليس مرشحا لقيادة الفريق في الفترة المقبلة

محمود حجازي يدافع عن ريهام حجاج بعد الهجوم عليها: محدش يرضى بالظلم

عمرو أديب : الدولة تقوم بمجهودات كبيرة للسيطرة على أسعار الدواء..فيديو

تحت أنظار كهربا.. أنطاليا يقسو على هاتاي برباعية في الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

فيديو

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

ماذا تعني قرارات الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

داخل جوال ومدفون.. تفاصيل العثور على الطفل زياد بالاسماعيلية

إحنا في زمن التريند .. محمد نجاتي يهاجم منة عرفة وطليقها بسبب أحد المشاهد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ