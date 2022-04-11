3 استخدامات غير متوقعة للعسل.. تعرف عليهم

يستخدم العسل عادة لإضافة نكهة حلوة لمختلف الأطعمة والمشروبات، المختلفة إضافة إلى قيمتها الغذائية.

فالعسل مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا، كما أنه يترك تأثيرًا مهدئًا على الجهاز الهضمي والعقل والجسم، ولا يدرك الكثيرون الاستخدامات المتعددة للعسل، ويمكن استخدامه بعدة طرق يمكن أن تعزز صحتك العامة، فيما يلي بعض الطرق غير المعتادة لاستخدام العسل لأغراض مختلفة.

استخدامات العسل

1. للسعال

يمكن أن يساعدك العسل في تقليل السعال، حيث يمكن أن يساعدك أيضًا في محاربة التهاب الحلق، ويمكنك تناول بضع قطرات من عصير الزنجبيل وخلطه مع ملعقة كبيرة من العسل، ويمكنك تناول هذا الخليط قبل النوم لبضعة أيام.

2. للجروح

تساعد خصائص العسل المضادة للبكتيريا والفطريات في التئام الجروج ، فقد ثبت أن استخدام العسل من الدرجة الطبية يعزز التئام الجروح خاصة في الحروق، وتشير الدراسات أيضًا إلى أنه يمكن استخدام العسل على الجروح لتعزيز التئامها.

3. للبشرة

يمكن أن يساعدك العسل على تعزيز صحة البشرة أيضًا، حيث يعمل كمرطب طبيعي ويساعد أيضًا في تقليل حب الشباب، ويمكنك تحضير أقنعة ومقشرات منزلية الصنع بمساعدة العسل.