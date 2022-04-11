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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

ضبط 2.5 طن سلع تموينية في البحيرة

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

 

 

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة 
الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .
 

ضبط 15 طن دقيق مخزنة بهدف الاحتكار في البحيرة

حملات تموينية في البحيرة 


وفي نفس السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على المخابز و الأسواق أسفرت عن ضبط بدال تموين بمركز كفر الدوار قام بتجميع (١٤٠٠ كيلو سكر تموينى  - ١٠٤٠ كيلو مكرونه) داخل مخزن غير مرخص بهدف الاحتكار لتحقيق ربح غيرمشروع، بالاضافة لضبط مخبز بلدى مدعم قام بتجميع ١٢ شيكارة دقيق زنة ٥٠ كيلو و ٦٠ بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعه

كما تمكنت إدارة تموين كوم حمادة من ضبط بدال تموينى تصرف فى كميه من السلع التموينيه المدعمه بمبلغ ١٠٤٠٠ جنيه بالبيع فى السوق السوداء بقصد التربح وكذا ضبط ١٢ لحوم مفرومه وفراخ متبله وكبده فى أحد مطاعم طهى المأكولات غير صالحه للاستهلاك الادمى كما تم تحرير ٧ محاضر عدم الإعلان عن الاسعار لانشطه تجاريه مختلفه ومحضر عرض لحوم مكشوفه وعرضه للتلوث ومحضر لتجميع شيكارتين دقيق بلدي لبيعها في السوق السوداء و ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٤ محاضر عدم الاعلان عن سعر ووزن الرغيف ومواعيد العمل ومحضر عدم نظافة ادوات العجين

وفى مركز المحموديه تم تحرير محضرين لمحلات جزارة لعرضهم لحوم بيضاء ليس عليها أى أختام وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومحضر لمستودع غاز لعدم الإعلان عن سعر بيع الأسطوانات

أما فى مركز دمنهور تم إعدام ٥ أقراص جبنة رومى غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

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