ماجدة خير الله: جزيزة غمام ومين قال ضمن الأفضل فى رمضان

أكدت الناقدة ماجدة خير الله ان الدراما الرمضانية هذا العام مليئة بالاعمال الجيدة بمقارنة بالعام الماضي .

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : هذا العام بجانب مسلسل الاختيار والذى تميز بشكل كبير بدء من العام الماضي ، يوجد عدد من الأعمال الفنية الأخري الهامة والمبشرة .

وتضيف ماجدة خير الله : مسلسل جزيرة غمام من الأعمال الهامة المعروضه هذا العام ، بالإضافة إلى مسلسل فاتن أمل حربي ومسلسل المشوار ، وأحلام سعيدة.

وتستكمل ماجدة خير الله : من الأعمال المميزة التى عرضت حتى الأن هو مسلسل مين قال ، وعلى الرغم من عدمه تحقيقه رواج شعبي ، إلا أن القضية التى يناقشها العمل فى غاية الأهمية بداية من تتر العمل المعبر عن القضية التى يطرحها المسلسل ، حيث يكشف العمل أن الجيل الجديد من الشباب فى غاية التركيز حتى وإن كان طريقة تعبيرهم مختلفة عن العامة، كما أن العمل قدم نموذج للأب بشكل جديد، فمخرجة العمل نادين خان قدمت عمل جيد للغاية ونجحت فى اختيار وجوه جديدة من الموهوبين.

وتتابع الناقدة ماجدة خير الله : التصوير فى كل من مسلسلي جزيزة غمام والمشوار ، يعد من العناصر الجيدة للغاية، وبل أن مستواهم يرتقي إلى الأعمال العالمية.