عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة خير الله: جزيزة غمام ومين قال ضمن الأفضل فى رمضان

ماجدة خير الله
ماجدة خير الله

أكدت الناقدة ماجدة خير الله ان الدراما الرمضانية هذا العام مليئة بالاعمال الجيدة بمقارنة بالعام الماضي . 

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : هذا العام بجانب مسلسل الاختيار والذى تميز بشكل كبير بدء من العام الماضي ، يوجد عدد من الأعمال الفنية الأخري الهامة والمبشرة . 

وتضيف ماجدة خير الله : مسلسل جزيرة غمام من الأعمال الهامة المعروضه هذا العام ، بالإضافة إلى مسلسل فاتن أمل حربي ومسلسل المشوار ، وأحلام سعيدة.

ماجدة خير الله عن فاتن أمل حربى : البعض يريدها منكسرة مهزومة

ماجدة خير الله عن محمد رمضان: "مشوار" قفزة للأمام تضعه في منطقة متميزة

 

وتستكمل ماجدة خير الله : من الأعمال المميزة التى عرضت حتى الأن هو مسلسل مين قال ، وعلى الرغم من عدمه تحقيقه رواج شعبي ، إلا أن القضية التى يناقشها العمل فى غاية الأهمية بداية من تتر العمل المعبر عن القضية التى يطرحها المسلسل  ، حيث يكشف العمل أن الجيل الجديد من الشباب فى غاية التركيز حتى وإن كان طريقة تعبيرهم مختلفة عن العامة، كما أن العمل قدم نموذج للأب بشكل جديد، فمخرجة العمل نادين خان قدمت عمل جيد للغاية ونجحت فى اختيار وجوه جديدة من الموهوبين.

وتتابع الناقدة ماجدة خير الله : التصوير فى كل من مسلسلي جزيزة غمام والمشوار ، يعد من العناصر الجيدة للغاية، وبل أن مستواهم يرتقي إلى الأعمال العالمية.

ماجدة خير الله مسلسل الاختيار محمد رمضان الاختيار مسلسل المشوار أحلام سعيدة مسلسل جزيرة غمام جزيرة غمام نادين خان مسلسل فاتن أمل حربى فاتن أمل حربي مسلسل مين قال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

تورط أحد أقاربه.. القصة الكاملة لمقتل الطفل زياد بالإسماعيلية

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

ترشيحاتنا

لقي ربه صائما..وفاة شاب قبل صلاة المغرب أثناء دورة رمضانية بالمنوفية.. صور

كيف بَشر الرسول شيخ الأزهر بالنصر في حرب أكتوبر؟.. أسرار لا تعرفها

منصة التطوير المهني بالتعليم تعلن تأجيل تدريبات معلمي اللغة العربية

أوروبا تحظر نشاط 20 شركة طيران روسية جديدة

صعود كبير.. 19 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

مطالبًا بمحاكاة التجربة الألمانية|أبو العينين: نحتاج خريطة استثمارية شاملة لإدارة المخلفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

فيديو

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

دماغك هتتفرتك.. إزاي تتفادى صداع الصيام بطرق بسيطة وسهلة

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ