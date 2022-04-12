قانون المرور .. 6 % سنويا زيادة الرسوم المقررة على السيارات

يهدف قانون المرور لمكافحة المخالفات المرورية التى أصبحت سمة الشارع المصرى، وجعلتنا أمام فوضى عارمة، ولذلك كان لابد من إقرار هذا القانون ، لكى يكون بمثابة رادع للمخالفين.

ينص قانون المرور على فرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

6 % سنويا

وطبقا لـ قانون المرور يزداد هذا الرسم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

الرسوم المقررة فى قانون المرور

ويستعرض "صدى البلد" رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي عند الترخيص فى قانون المرور:

ملاكي (بالسعة اللترية):

(60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300

(75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600

(150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000

(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500

(350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500

(1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك

(20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية

(200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص

(200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات

(200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام

(200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة

(50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس

(25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك)

(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7

(300) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7

(400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة

(50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة

(50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام

(50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة

(500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة

(50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية

(100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة

(50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية

(50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز

(50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي

(50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب

(600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.