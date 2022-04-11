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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ارتباك بين الطلاب ببورسعيد بعد قرار عقد امتحانات الإعدادية بنظام "الثانوية"

اولياء أمور
اولياء أمور

هناك حالة من الارتباك يعيشها طلاب الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة بورسعيد وأولياء أمورهم، بعد أن  قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عقد امتحانات الإعدادية 2022 في بورسعيد بنفس نظام أسئلة المرحلة الثانوية ليتم تصحيحها إلكترونيا ، مؤكداً أن هذا القرار هدفه تدريب طلاب الإعدادية على نظام الامتحانات الذي سيجدونه العام القادم عندما يتم تصعيدهم للصف الأول الثانوي، منعا لحدوث الصدمة المعتادة في الثانوية العامة.

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وأفادت هند حلمي، ولية أمر طالبة بالشهادة الاعدادية، بأن الطلاب يحتاجون إلى تدريب على نوعية الأسئلة طوال السنة الدراسية؛ ليكون الطالب قادرًا على إعداد الامتحان بشكل مميز، مشيدة بوجود المنصات التعليمية التي توفر لهم الكثير من المراجعات في جميع المواد الدراسية. 

وأوضحت ولية أمر طالبة بالشهادة الاعدادية، أن التعليم حق لكل مواطن مصري، والدولة مهتمة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم سرعة معرفة طريقة الامتحان، لمراعاة شعور الخوف التي ترافقهم طوال الوقت. 

وطالبت سناء عبدالحميد، ولية أمر طالبة بالشهادة الاعدادية بمحافظة بورسعيد، أن يكون الامتحان متفاوتا لمستويات الذكاء للطلاب، ومراعاة الفروق بين طالب وآخر، وألا تكون القرارات فُجائية، ما يُسبب القلق والتوتر لدى الطلاب. 

واختتمت حلمي حديثها لـ "صدى البلد"، أن الوزارة تحقق ما هو الأصلح للطلاب وأنفع بهم، قائلة: أنا بشكر وزير التربية والتعليم على تطويره للمناهج والتعليم بشكل عام، متمنية بعام دراسي ناجح، ووصول الطلاب إلى أعلى مكانة.

جدير بالذكر أعلن الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، عن إجراء عدة اختبارات تدريبية لطلاب الشهادة الإعدادية 2022 في بورسعيد ، ‏سيكون أولها يوم الأربعاء القادم فى مادة العلوم لتدريبهم على الورقة الاختبارية ذات الشكل الجديد.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، أن امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 في بورسعيد في الترم الثاني ستكون مصممة بأسلوب مهنى وعلمى ويمكن الخلوص منها بنتائج ومؤشرات تحليلية لنتيجة الطالب وقياس نواتج ‏التعليم لديه وتحديد نقاط القوة والضعف حتى نتمكن من وضع الخطط لعلاج القصور لدى الطالب أو مجموعة من الطلاب.‏

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، أنه تقرر لأول مرة أن يتم تصحيح امتحانات الاعدادية 2022 بشكل مميكن في الفصل الثاني من العام ‏الدراسى 2021 – 2022  ، مشيراً إلى أن هذا التصحيح المميكن سيكون بأحدث الأجهزة والبرامج المتخصصة فى هذا المجال لتجنب أخطاء العنصر البشرى فى تقدير ورصد ‏الدرجات مما يضمن حق الطالب كاملا.‏

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن تعليم بورسعيد وفر فى وقت قياسى الأجهزة و البرنامج المستخدم فى التصحيح المميكن بالتعاون مع كبرى الشركات ‏المتخصصة فى هذا المجال كما تم تدريب المعلمين على صياغة المفردات الاختبارية 

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