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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح .. استمرار توصيل الدعم للأسر الأكثر احتياجا بمناسبة شهر رمضان

توزيع 111 كرتونة مواد غذائية "هدايا رمضان " للأسر الأكثر احتياجاً بمطروح

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال تفقد المركز التكنولوجي

 أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن عدد كراتين هدية رمضان من المواد الغذائية للأسر الاكثر احتياجاً التى قامت محافظة مطروح بتوزيعها على المستحقين، بلغت 11170 كرتونه منذ بداية رمضان حتى الأن ، والتى تم توزيعها من خلال المركز التكنولوجى  لخدمة المواطنين وبعدد من المدن وبكافة القرى  والتجمعات.

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وأضاف المحافظ ، أن ذلك ياتى  ضمن الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وتجسد نموذجا للشراكة وإدراكاً لأهمية روح التكاتف الاجتماعى فى دعم الأسر الأولى بالرعاية خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم .

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لجميع المؤسسات الخيرية والمجتمع المدنى ورجال الاعمال والأفراد ، مثمناً مشاركتهم المجتمعية  الفاعلة و تعاونهم من خلال المساهمة لتقديم المساعدات وتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الأكثر إحتياجاً.

وأشار إلى أنه جاري توزيع مزيد من كراتين المواد الغذائية، من خلال رؤساء مجالس المدن والتضامن الاجتماعى والمتطوعين من المؤسسات المجتمعية والقيادات الشعبية، بكل مدينة حرصا على الوصول إلى المستحقين من  الأسر الأكثر إحتياجا بكافة مناطق المحافظة ، مع استعداد المحافظة الدائم لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة لأبنائها والتخفيف من أعباء المواطنين.

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