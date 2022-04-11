رفع كفاءة الحدائق العامة وزيادة المسطحات الخضراء في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، ورؤساء الأحياء برفع المخلفات المتراكمة في بعض المناطق والاستجابة لشكاوي المواطنين الخاصة بالنظافة بشكل عاجل ورفع أي مخلفات سواء الردم أو القمامة، أو مخلفات زراعات من الشوارع أول بأول، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق العامة وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها كعروس للبحر الابيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية.

تنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قامت الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برئاسة اللواء وليد البيلي، بتجريف ورفع الأتربة بطريق المحمودية، وزيادة أحواض زراعية جديدة في سيدى جابر وطريق الحرية، كما قامت الإدارة بتدعيم زراعات الحدائق العامة بنطاق حي المنتزه ، كما تمت تسوية المسطحات الخضراء بحديقة محمد على، وقص وتهذيب المسطحات والأشجار بحدائق مدرستى الانفوشي الاعدادية والابتدائية، ورفع كفاءة المساحات الخضراء أمام مسجد الامام الاباصيري بحي الجمرك، وتقليم الاشجار أمام كلية الهندسة، وازالة الحشائش و تنظيف المساحة الخضراء بحدائق بشاير الخير 1.

وفي هذا الصدد قامت الاحياء برفع كفاءة الحدائق العامة وتقليم وتهذيب الأشجار والنخيل، حيث قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، برفع كفاءة حديقه جمعيه المواساه الخيريه وحديقه الشامله من خلال أعمال النظافة وتنقيه الحشائش ورفع المخلفات وزراعه النجيل وقص الاحواض والستائر النباتيه. كما تم تقليم ٣٣ نخله بكل من حديقه الشامله وكوبري التاريخ وشارع الأمان أمام كهرباء القبارى.

وفي نطاق حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، قامت إدارة الحدائق بتنظيف ورى وإزالة الحشائش الضارة بحديقة الناصرية القديمة، ونظافة وتدعيم الحدائق العامة بنطاق الحي.

أما حي منتزه ثان، فقد قامت سكرتير عام الحي بتفقد أعمال طلاء بردورات الأرصفة بطريق الكورنيش لاظهار الشوارع بالمظهر اللائق، كما قام المختصون في الحي برفع كفاءة الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء.

وفي حي العجمي قامت إدارة الزراعة برئاسة السيد موسي برفع كفاءة الأشجار والحدائق والمساحات الخضراء، كما قام المختصون بدهان البردورات ونظافة الشوارع للظهور بالمظهر اللائق.

كما تابعت عزة سعد رئيس حي وسط أعمال رفع كفاءة الزراعات بالجزر والحدائق العامة بنطاق الحي، كما تابعت أعمال دهان البردورات ونظافة الشوارع والميادين.