عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة الحدائق العامة وزيادة المسطحات الخضراء في الإسكندرية

تجميل حدائق الإسكندرية
تجميل حدائق الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، ورؤساء الأحياء برفع المخلفات المتراكمة في بعض المناطق والاستجابة لشكاوي المواطنين الخاصة بالنظافة بشكل عاجل ورفع أي مخلفات سواء الردم أو القمامة، أو مخلفات زراعات من الشوارع أول بأول، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق العامة وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها كعروس للبحر الابيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية.

تنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قامت الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برئاسة اللواء وليد  البيلي، بتجريف ورفع  الأتربة بطريق المحمودية، وزيادة أحواض زراعية جديدة في سيدى جابر وطريق الحرية، كما قامت الإدارة بتدعيم زراعات الحدائق العامة بنطاق حي المنتزه  ، كما تمت تسوية المسطحات الخضراء بحديقة محمد على، وقص  وتهذيب المسطحات والأشجار بحدائق مدرستى الانفوشي الاعدادية والابتدائية، ورفع كفاءة المساحات الخضراء أمام مسجد الامام الاباصيري بحي الجمرك، وتقليم الاشجار أمام كلية الهندسة، وازالة الحشائش و تنظيف المساحة الخضراء بحدائق بشاير الخير 1.

وفي هذا الصدد قامت الاحياء برفع كفاءة الحدائق العامة وتقليم وتهذيب الأشجار والنخيل، حيث قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، برفع كفاءة حديقه جمعيه المواساه الخيريه وحديقه الشامله من خلال أعمال النظافة وتنقيه الحشائش ورفع المخلفات وزراعه النجيل وقص الاحواض والستائر النباتيه. كما تم  تقليم ٣٣ نخله بكل من حديقه الشامله وكوبري التاريخ وشارع الأمان أمام كهرباء القبارى.

وفي نطاق حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، قامت إدارة الحدائق بتنظيف ورى وإزالة  الحشائش الضارة بحديقة الناصرية القديمة، ونظافة وتدعيم الحدائق العامة بنطاق الحي.

أما حي منتزه ثان، فقد قامت سكرتير عام الحي بتفقد أعمال طلاء بردورات الأرصفة بطريق الكورنيش لاظهار الشوارع بالمظهر اللائق، كما قام المختصون في الحي برفع كفاءة الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء.

وفي حي العجمي قامت إدارة الزراعة برئاسة السيد موسي برفع كفاءة الأشجار والحدائق والمساحات الخضراء، كما قام المختصون بدهان البردورات ونظافة الشوارع للظهور بالمظهر اللائق.

كما تابعت عزة سعد رئيس حي وسط أعمال رفع كفاءة الزراعات بالجزر والحدائق العامة بنطاق الحي، كما تابعت أعمال دهان البردورات ونظافة الشوارع والميادين.

الاسكندرية رؤساء الاحياء شكاوى المواطنين المخلفات محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

ساعة زمن | قرار من الكاف بـ تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

تورط أحد أقاربه.. القصة الكاملة لمقتل الطفل زياد بالإسماعيلية

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

وداع مؤلم.. أول تعليق من كيروش بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

ترشيحاتنا

مجلة TIME تختار "ريفيان" واحدة من أقوى 100 شركة وتتجاهل "تسلا"

أخبار البرلمان.. شروط حصول المصريين على الهجرة الدائمة.. 4 فئات يحق لها صرف المعاشات في قانون التأمينات

فتح حزام الأمان| نجاة طفل من الموت بـ لعبة "الصاروخ" في سيدني

خالد الغندور: حسام حسن مرفوض داخل الجبلاية والأجنبي الأنسب لتدريب منتخب مصر

الانتخابات الرئاسية الفرنسية .. محاولة ثالثة وأخيرة لـ مارين لوبان

باستثمارات مصرية 100%|إنشاء منطقة حرة في ميناء الإسكندرية بـ500 مليون دولار|إنفوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

فيديو

مستعدة أقدم دور رقاصة.. صابرين تزيح الستار عن أسرارها |فيديو جراف

مشاهير عانوا من الشلل الرعاش.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة به

أصل الكنافة والقطايف .. بداية ظهورهما وتطورهما تاريخيًا ..فيديو

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ