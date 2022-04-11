رئيس جامعة القاهرة: ظهرنا في التصنيف الإنجليزى (QS) بسبب للتخطيط الاستراتيجي على كل المستويات .. وطلاب : نشعر بتحسين البرامج الدراسية

عميد أداب القاهرة :

ما يميز كلية الآداب بجامعة القاهرة العمل على زيادة التعاون الدولي وبناء الشراكات مع الجامعات العالمية

طالب بكلية الهندسة :

وجود تخصصات جديدة تواكب سوق العمل

حققت جامعة القاهرة ، تقدمًا كبيرًا في التصنيف الإنجليزي QS "كيو إس"، حيث نجحت الجامعة في الدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، وزادت التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 بالتصنيف، حيث تعد جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة التي تواجدت في القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التي يشملها التصنيف العالمي لعام 2022 وضمن أفضل 300 جامعة عالميًا في القطاعات العلمية الكبرى و ذلك في 5 تخصصات ( طب الاسنان والهندسة والاداب وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية والادارية) .

وفى هذا السياق ، كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن سبب تقدم جامعة القاهرة بشكل مستمر فى التصنيفات العالمية .

قال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لصدى البلد ، حققت جامعة القاهرة خلال الـ 4 سنوات الأخيرة تقدمًا غير مسبوق في التصنيفات الدولية، واحتلت موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في العديد من التصنيفات، واستطاعت أن تُجدد نفسها، وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى بل تتفوق على العديد منها بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية، وأصبحت تُعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية، حيث جاءت ضمن أفضل جامعات العالم محققة قفزات تصل إلى 150 مركزًا في العديد من التصنيفات وتقدمت سبعة أضعاف في بعضها، وتقدمت بشكل غير مسبوق في 8 تصنيفات دولية.

و أضاف “ الخشت ” ، نقوم بتطوير أنفسنا من خلال اتباع سياسات جامعات الجيل الرابع لتوظيف ما تملكه الجامعة من إمكانات أساتذتها وعلمائها ومعاملها، والعمل على زيادة التعاون الدولي وبناء الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة من خلال برامج علمية مشتركة لزيادة الدرجات العلمية المشتركة، وإتاحة التبادل الأكاديمي والطلابي، واستقدام أساتذة أجانب، وإدخال برامج ونظم تعليمية جديدة بمعايير عالمية، والتوسع في تخصصات وظائف المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاعلام الرقمي والأمن المعلوماتي.





كما تابع رئيس الجامعة قائلا “ كما عملنا على تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، والتركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة في كافة المناسبات .

على الجانب الأخر ، قال مايكل بولس الطالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة ، ان كلية الهندسة تقدم عدد من البرامج الجديدة بشكل مستمر وتتيح الفرصة امام الطلاب الجدد فى الالتحاق بها .

كما أضاف مايكل ، أن متطلبات سوق العمل تحتاج هذه البرامج فى الوقت الحالى ، وفى الحقيقة هذا ما نشعر به الأن نرى التجديد فى المقررات الدراسية ايضا بالاضافة إلى التدريبات الميدانية .

كما علق الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، على نجاح جامعة القاهرة في الدخول ضمن أفضل 100 جامعة فى تخصص الأداب .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، اهم ما يميز كلية الآداب بجامعة القاهرة في زمن العولمة أمران: أولهما سعيها الدؤوب على طرح البرامج الدراسية المشتركة مع جامعات عالمية في تخصصات علمية بينية ومنح للطلاب درجات مشتركة بين جامعة القاهرة والجامعة الأجنبية الدولية وبدأنا في هذا الطريق والقادم أكثر باذن الله. هناك برنامج في اللغة الاسبانية وآخر في اللغة الصينه .



و أشار عميد الكلية ، إلى إن الأمر الثاني وهو واقع تفرضه العولمة على النشر العلمي للمجلات التخصصية باللغة العربية هو ان يكون لها وجود عالمي بمواصفات ومعايير تقنية وعلمية تتناسب والقياسات العالمية المتعارف عليها من جانب شبكة العلوم web of science وهو ما قامت به الكلية ووضعت كل مجلاتها في الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية ARCI التابع لبنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركة كلاريفيت اناليتكس المسؤولة عن شبكة العلوم العالمية، وبهذه الخطوة اصبح النتاج العلمي المنشور في المجلات العلمية ضمن قواعد البيانات العلمية ويخضع للقياسات العالمية التي تتابع حجم الاستخدام من خلال تكشيف الاستشهادات (الاقتباسات) بهذا النتاج العلمي على المستوى العالمي شأنه شأن النتاج العلمي الصادر في العالم أجمع

وكان قد صرح الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة احتلت المرتبة 292 عالميًا في مجال العلوم الطبيعية، و226 عالميًا في مجال العلوم الاجتماعية والإدارية، موضحًا أن تواجد الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة عالميًا في القطاعات الرئيسية للتصنيف الإنجليزي يعد طفرة كبيرة في تاريخ الجامعة بالتصنيفات الدولية حيث بلغ حجم التطور بعام 2022 في ترتيب جميع هذه الموضوعات نسبة 31.7% زيادة بالمقارنة بعام 2017.

وأكد الدكتور الخشت، على أن جامعة القاهرة مصنفة في 26 تخصصًا من بين 51 تخصصًا شملهم التصنيف الإنجليزي ولهم ترتيب عالمي متقدم ضمن أفضل تخصص على مستوى العالم، وذلك بنسبة زيادة عدد التخصصات بهذا العام 160% عن نتائج عام 2017 والتي ظهرت جامعة القاهرة بها في 10 تخصصات فقط.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة ظهرت في التصنيف الإنجليزى (QS) في ترتيب متطور عن الأعوام السابقة محليًا وعالميًا، وذلك نتيجة للتخطيط الاستراتيجي على كافة المستويات خاصة تقليل الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية المتقدمة، والارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والخريجين بما يؤهلهم لسوق العمل بالشكل اللائق ومنافسة خريجي الجامعات الإقليمية والدولية.

وصرح الدكتور محمد الخشت، أن تواجد مجموعة من تخصصات جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 عالميًا كان في يوم من الأيام حلمًا والآن يتحقق، مؤكدًا مواصلة دعم البحث العلمي والنشر الدولي لمواصلة النجاح والدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم وذلك بعد أن استطاعت جامعة القاهرة أن تسبق عددًا كبيرًا من الجامعات الدولية المرموقة في أوروبا وأمريكا وآسيا في العديد من التصنيفات الكبيرة لأفضل جامعات العالم.