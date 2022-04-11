ثقافة الشيوخ توصي بتطوير الموانئ لجذب البواخر السياحية

أوصت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم بالاهتمام بجذب سياحة البواخر ووضعها على خريطة وزارة السياحة ، لاستعادة المكانة المصرية لجذب البواخرالسياحية واعداد الموانئ لاستقبالها بتطوير الارصفة والمراسي وتقديم الخدمات السياحية من مفهي ومولات وخدمات اخرى لجذب البواخر.

وقررت اللجنة تنظيم زيارة الى ميناء شرم الشيخ ومخاطبة وزارة السياحة بشان خطتها لجذب البواخر السياحية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا حول تطوير ارصفة و موانئ استقبال السفن و البواخر السياحية خلال اجتماعها اليوم.

وقال النائب محمد البنا ، خلال عرض اقتراحه إن هناك منافسة شديدة بين الموانئ المطلة على البحر المتوسط والبحر الاحمر لجذب البواخر السياحية والتي تحمل على متنها السياح الاثرياء وهم اغنى انواع السياح في العالم ونسب انفاقهم تكون كبيرة.

و لفت البنا إلى ان الموانئ هي الواجهة لجذب البواخر السياحية خاصة ميناء الاسكندرية بما كان له من تاريخ في استقبال عدد كبير من البواخر السياحية في الثمانينات والتسعينات.

وطالب النائب محمد البنا بتطوير الموانىء التى تطل على البحر الأحمروالأبيض المتوسط لجذب البواخر السياحية.

وأشار إلى أن هذا النواع من السياحة تراجع ، وأصبح هناك ندرة فى تردد البواخر السياحية ولم يسعي المسئولين معرفة الأسباب الأمر الذى يجعلنا نلفت النظر بأن هناك دول منافسة تطور موانيها وتجعل منها منتج سياحي جديد لاستقبال سياح البواخربإقامة المطاعم والمحلات الترفيهية والمولات التجارية وتجعل من الميناء منطقة ترفيهية سياحية وبها كل المقومات التى تجذب سياح البواخر اليها.

وطالب البنا ، بتطوير ارصفة وموانئ استقبال السفن والبواخر السياحية واستغلال المساحات على الارصفة للمواني وارصفة العائمات للبواخر السياحية لتقديم خدمات ومولات.

وعرض البنا احوال واوضاع الموانئ المصرية ومنها ميناء الاسكندرية وسفاجا والعين السخنة ، مؤكدا ان ميناء شرم الشيخ عبارة غرفة صغيرة ويسير السائح حوال 700 متر من السفية حتى الخروج اضافة الى مشاكل الارصفة والموانيئ واعطال البوبات.

واشاد بالتطور في ميناء العين السخنة متطور جدا والبوابات ليست بعيدة عن البواخر ، مطالبا بالاهتمام بالمواني والارصفة من اجل السياحة وجذب البواخر السياحية ووجود خطة واضحة بالتعاون بين وزارتي السياحة والنقل.

و عرض اللواء اشرف عبد المنعم رئيس الهيئة العامة لمواني البحر التطوير الذي تقوم به الهيئة لمينا سفاجا من خلال انشاء ممرات وسلالم كهربائية واتوبيسات لكبار السن وانشاء صالة سياحية بها كافيهات ومطاعم وصالة استقبال وبازارات وخدمات سياحية.

و لفت اللواء اشرف عبد المنعم الى ان عدد البواخر في سفاحا 13 مركب سياحي شهريا وهو عدد قليل جدا.

وعرض المهندس رامي عادل ممثل الهيئة العامة لميناء الاسكندرية التطوير بمحطة الركاب الساحية بميناء الاسكندرية مؤكدا ان مجهزة بكل التجهيزات وتم تأجيرها وانشاء مولات ومطاعم وصالات عرض وجزء مخصص لرجال الاعمال ومع التطوير سيتم عمل جراج متعدد للمحطة البحرية وانشاء سلالم كهرباء وخدمات سياحية خارج المنطقة الجمركية.

و قالت النائبة سها سعيد ، وكيل اللجنة ان السياحة البحرية وسياحة البواخر السياحية نشيطة في كل انحاء العالم ومن اكثر المقاصد السياحية اهمية ولكن مصر لا تحصل على نصيب منها ولذلك لابد من دراسة اسباب تراجع هذا النوع من السياحة والعمل على تنشيط من خلال استراتيجية وخطة واضحة.

واكدت النائبة سها سعيد ان الخدمات السياحية على ارصفة الموانئ للبواخر السياحية ووجود كافيهات ومطاعم ومولات وبازارت وخدمات سياحية من شانها جذب البواخر السياحية الكبرى

وطالبت سها سعيد وزارة السياحة بعمل دراسة حول السياحة البحرية وسوق السياحة

و لفت الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة انه لا يوجد حوار بين وزارتي النقل والسياحة بهذا الشأن، مؤكدا اهمية جذب البواخر السياحية والسياحة البحرية ، مطالبا بخطة واضحة.

وأشار إلى عدم حضور مساعد وزير السياحة للاجتماع ، حيث كانت هناك العديد من التساؤلات للجنة حول خطة الوزارة واعداد سياح البواخر.