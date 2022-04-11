شوقي علام: صيحة الله أكبر في المعركة تُرهب الأعداء

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الخطوط الحمراء تشكل قوة ردع، وهي أيضا ناتجة عن الاستعداد القوي.

وأضاف شوقي علام ، في حوار مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج مكارم الاخلاق، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن التكبير عند المعركة يحمل معاني عديدة وصيحة الله أكبر في المعركة تُرهب الأعداء.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن الجندي عندما يكبر في ساحة المعركة قائلا: الله أكبر، فإن ذلك يعكس إيمانه بقدرة الله عز وجل، وهو يكتسب منها قوة، وفي المقابل تترك في نفس العدو أثرا كبيرا للغاية.

وأكمل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن صيحة "الله أكبر" تؤكد أن الجنود تدرك أن قوتهم وانتصارهم إنما هو تسديد من الله ولرعايته لهم، لافتا إلي أن الأشياء لا تؤثر بذاتها ولكن بأمر الله عز وجل.