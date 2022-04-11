مسلسل توبة الحلقة 10.. المعلم سيد يهدد برة بقتل والدها ويبتز شقيقتها

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل توبة بمحاولة فايزة (رحاب الجمل) قتل المعلم سيد الأجنبي (ماجد المصري)، بعدما تقدم للزواج من شقيقتها (لؤة)، ولكنها تفشل، ويكتشف الأجنبي محاولتها تلك، ليتشاجر معها ويضربها، وبعد ذلك يكشف لها أنه صورها فيديوهات في أوضاع مخلة، أثناء علاقتها معه، فتبكي كثيرًا وتطلب منها أن يقتله.

كما شهدت الحلقة تهجم المعلم سيد على لؤة وطلبها للزواج مرة أخرى وقام بتهديدها ولكنها أصرت علي عدم الزواج منه.

وتنتهي الحلقة بقيام المعلم سيد برفع السلاح على والد لؤة وتهديده بالقتل اذا لم توافق برة على الزواج منه .

مسلسل توبه يتصدر تريند تويتر

تصدر مسلسل توبه ترند على موقع التواصل الإجتماعي لتداول التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد عرض الحلقة العاشرة مساء اليوم على قناة mbc مصر.

و يتصدر قائمة الترندات واسم عمرو سعد في قمة الترندات ويوجد تفاعل كثير من الجمهور وردود إيجابية حول المسلسل منذ بداية عرض الحلقة الأولى أمس .

مسلسل توبة بطولة عمرو سعد وصبا مبارك وماجد المصري ودياب وأسماء أبو اليزيد، ويعرض المسلسل في تمام السابعة مساء، كما يعاد في الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على قناة "إم بي سي".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان عمرو سعد والفنانة أسماء أبو اليزيد مسلسل "الجسر"، من بطولة نيللي كريم، عمرو سعد، ويشارك في العمل محمد علاء، خالد كمال، سارة الشامي، محمد منير، عصام عمر، أحمد علي، والطفل يوسف أحمد وآخرين وإخراج بيتر ميمي.