هاني مهنا يروي كواليس طلاقه لسميرة سعيد.. فيديو

حل الموسيقار هاني مهنا، ضيفا على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "سابع سما"، المُذاع عبر فضائية "النهار".

وروي "هاني مهنا"، كواليس طلاقه للمطربة سميرة سعيد، قائلا: "اتفقنا على الانفصال، فطلبت سميرة أن تنفصل بعد الحفلة"، لافتا: "صعب عليا، لأن الراجل اللي يقرر الطلاق مش الست، مع احترامي لكل امرأة".

وأضاف: "قبل السفر بـ10 أيام، كلمتها قولت لها تعالي لازم تمضي عقد للمتعهد وكانت بتلعب ماتش تنس، وأحضرت مأذون ببدلة وواحد صاحبي، وابن عمي، حضرت ورق الطلاق جت سميرة، قلت لها طلبتي نقعد بعد الصيف، لكن مش انتي اللي تقرري، أنا اللي أقرر نتطلق دلوقتي".

وأكمل: "وقعت من طولها جابولها ليمون، وكانت مفاجأة لم تتخيلها، إحنا الاثنين كنا بنحب بعض، لكن قرار الانفصال مش الست اللي تقرره، ده عيب".



هاني مهنا بشأن انفصاله عن سميرة سعيد: اختلفنا علي "الخلفة".. فيديو



وكشف "هاني مهنا"، أسباب انفصاله عن سميرة سعيد، قائلا: "اختلفنا علشان الخلفة، وأنا كنت صادق جدا معها، وعندما طُرح موضوع الزواج أخبرتها أنني لدي ولد وبنت، وهي قالت لي أنها لا تريد الخلفة، واتفقنا على ذلك".

وأضاف: "بعد أكثر من 5 سنوات من الزواج، والدتها أو أختها قالوا لها إذا حدث لك شيء من سيورث لا بد من أن تخلفي"، لافتا: "جاءت وتحدثت معي بشأن هذا، فهي صعب عليا، وفكرت لماذا أحرمها من الخلفة".

وأشار: "حاولنا في موضوع الخلفة لكن لم يحدث نصيب، وسافرنا باريس وعملنا عملية أنابيب في باريس لكن لم يحدث حمل".

وأوضح الموسيقار هاني مهنا،: "كنت أغير عليها كثيرا وكنت أتدخل في لبسها، واهتميت بها كثيرا وهي تعلم ذلك".

