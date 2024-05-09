إصابة ثلاثة أشخاص في تصادم دراجة بخارية وسيارة بجمصة

من بينهم أميني شرطة

أصيب ثلاث أشخاص بينهم أمينى شرطة فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة "ثمناية" أمام قرية البلاقسه بنطاق مدينة جمصه فى محافظة الدقهلية.

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة "ثمناية" مما أدى إلى انقلابها أمام قرية البلاقسه بنطاق مدينة جمصه كانت تقل أمناء شرطة كانو فى تدريب.

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من محمد رجب ابواليزيد فتح الله ٣٧ عاما مقيم شبرا النمله بطنطا من قوات امن مركزي العريش بكدمه بالضلوع والألم بالعمود الفقري واحمد محمود محمد نعينع 35 عاما مقيم كفر الزيات بالغربية أمين شرطة ميناء إسكندرية بكسر مضاعف بالساق اليسرى وكسر مضاعف بالقدم اليسرى ورضا عوض يس 55 عاما فلاح مقيم بلقاس باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.