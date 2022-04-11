رئيس المريخ السوداني: كيروش ليس مرشحا لقيادة الفريق في الفترة المقبلة

أكد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني، عدم وجود نية من جانب فريقه للتعاقد مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية سودانية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى وجود رغبة من جانب إدارة المريخ للتعاقد مع كيروش، بعدما رحل بشكل رسمي عن تدريب منتخب مصر.

وأوضح مصطفى في تصريحات لصحفية البيان الإماراتية، إلى أن اسم كيروش لم يتم طرحه على طاولة إدارة المريخ، لخلافة لي كلارك المدرب السابق للفريق.

قال رئيس المريخ: "تجربة كيروش مع منتخب مصر كانت غير مشجعة للتعاقد معه، هو مدرب فاشل".

وأكمل: "لم يُطرح اسم كيروش بشكل رسمي داخل إدارة المريخ، وحتى الآن لم نحدد المدرب الذي سيخلف كلارك، المشاورات ما زالت مستمرة".

واختتم: "في كل الأحوال، لن يكون كيروش من بين الأسماء المرشحة لقيادة نادي المريخ في الفترة المقبلة".