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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. أستاذ سموم بالقومي للبحوث يحذر من تناول هذه المأكولات ليلا في رمضان.. انطلاق دورات إعداد المدربين TOT بجامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تعرف علي شروط القبول لمنح الماجستير المقدمة من مؤسسة القلعة 2022

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن فتح باب القبول بمنح مؤسسة القلعة للعام 2022، منح مؤسسة القلعة للمصريين المقيمين في مصر الراغبين في إكمال دراستهم في الخارج في واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم وفي أي تخصص يريدون دراسته بشرط الحصول على قبول من إحدى هذه الجامعات.. تقدم هذه المنح الدعم الكامل للرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة.

 


5 أسباب أهلت جامعة القاهرة للوصول إلى التصنيفات العالمية

حققت جامعة القاهرة ،  تقدمًا كبيرًا في التصنيف الإنجليزي QS "كيو إس"، حيث نجحت الجامعة في الدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، وزادت التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 بالتصنيف، حيث تعد جامعة القاهرةخ الجامعة المصرية الوحيدة التي تواجدت في القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التي يشملها التصنيف العالمي لعام 2022 وضمن أفضل 300 جامعة عالميًا في القطاعات العلمية الكبرى.

 


ننشر خطوات سداد المصروفات الدراسية بحلوان

فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات  لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .

 

استاذ سموم بالقومي للبحوث يحذر من تناول هذه المأكولات ليلا في رمضان

قال الدكتور عاصم أنور أبوعرب، استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومى للبحوث ، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إنه يعتبر السحور من الوجبات التي لا تقل أهمية عن وجبة الإفطار بل على العكس قد تكون أكثر أهمية من وجبة الإفطار لأنها تعين الفرد على تحمل الصيام خلال ساعات النهار الطويلة ويجب أن تتوافر في هذه الوجبة الكثير من العناصر الغذائية الرئيسية مثل البروتينات كالفول المدمس والبيض والجبن والكربوهيدرات كالخبز الأسمر والحبوب والدهون والخضروات المرتفعة في نسبة الماء كالخيار والخس للمحافظة على نسبة الماء بالجسم لفترات طويلة وهى مصدر أيضاً للفيتامينات والمعادن ومن الضروري تجنبا الأطعمة السكرية والمخللات لتفادى العطش أثناء الصيام ويجب تناول كميات من الفاكهة لأنها تضيف الألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية.

 

انطلاق دورات إعداد المدربين TOT لتعليم الكبار بجامعة عين شمس.. 19 مايو

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إنه تم انطلاق  أقوى دورات إعداد المدربين  TOT "أونلاين" باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس مع نخبة من أفضل المدربين في مصر والوطن العربي.

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