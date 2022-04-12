ننشر خطوات سداد المصروفات الدراسية بحلوان

فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .

تشمل خطوات سداد المصروفات إلكترونيا.

١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع الالكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن التوجه لأحد البنوك و إيداع المصروفات ،و تحويلها إلكترونيا عبر البرنامج الالكتروني الخاص بالبنك .

٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

جدير بالذكر أنه تم قد وقع الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم بالجامعة، بروتوكول تعاون بين كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وكلية العلوم بجامعة حلوان.

جاء ذلك في إطار تحقيق التعاون المشترك بين جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، وجميع المؤسسات من أجل التواصل والتطوير المستمر.

وعقد توقيع بروتوكول تعاون ما بين كلية العلوم جامعة حلوان متمثلة فى برنامجى بكالوريوس وماجستير التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA بحضور كل من الدكتورة منى عبد الرحمن، وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، والدكتورة مهجة شفيق، منسق برنامج ماجستير التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، والدكتور أحمد عصمت، رئيس قسم علم الحيوان والحشرات، والدكتور رانيا الليثى، منسق برنامج بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، والدكتورة نرمين حفنى، الأستاذ بمركز بحوث البترول.