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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد … تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول معايير الجودة بالعملية التعليمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ومن هذه الدورات يتابع المركز دورة معايير الجودة فى العملية التدريسية وتعقد يومي الأحد والأثنين 10 : 11 أبريل 2022‪ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

 

جدير بالذكر أنه قد قام طلاب الدراسات العليا بقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض جامعة حلوان بعمل قافلة تمريضية تثقيفية عن السمنة ومخاطرها.

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الأحد.. دورة تدريبية حول معايير الجودة بالعملية التعليمية بجامعة حلوان

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أخبار التعليم|القومي للبحوث: الوجبات الرمضانية يجب أن تكون متوازنة.. امتحانات تدريبية إلكترونية للأول والثاني الثانوي 17 أبريل

txt

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الكوميسا تكرم عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار جامعة حلوان للتواصل المجتمعي

وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، والدكتورة عفاف صلاح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة علياء الأفندي الأستاذ المساعد بقسم تمريض صحة المجتمع، وذلك بمحيط الكلية وبمشاركة وحدة التوعية والإرشاد بالكلية.

فيروس كورونا جامعة حلوان الدورات التدريبية التعليم جامعه Jobs Education

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