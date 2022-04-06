الكوميسا تكرم عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار جامعة حلوان للتواصل المجتمعي

في احتفالية رائعة عقدت في نهاية الدورة التدريبية التي قام بعقدها اتحاد جمعيات سيدات أعمال الكوميسا كومفويب وهي دول شرق وجنوب القارة الإفريقية، قامت الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي ورئيس لجنة التجارة بمنظمة الكوميسا بتكريم الدكتور خالد القاضي، وذلك لدوره الرائد في دعم العلاقات المصرية الأفريقية سواء بجامعة حلوان أو بمؤسسات المجتمع وبالأخص بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي ٢٠١٩ أو رئاسة منظمة الكوميسا في ٢٠٢١ في ضوء الخطة الاستراتيجية ٢٠٢١_٢٠٢٥.

وفي إطار جهود مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية وفي ظل رئاسة مصر للكوميسا جاءت الدورة التدريبية تحت عنوان القدرة التنافسية للمؤسسات الإقليمي والوصول الى الأسواق، وقد استهدفت الدورة طلاب وطالبات قسم الجلود بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان لما لها هذه الصناعة من أهمية وتوفير مواردها بالدول الإفريقية المشاركة في منظمة الكوميسا .

من جانبه هنأ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة الدكتور خالد القاضى بهذا الإسهام الكبير فى الجانب المجتمعي، مؤكدا أن جامعة حلوان تمتلك كوادر علمية مميزة .

وأشادت الدكتورة اماني عصفور بقدرات الطلاب وتميزهم وكفاءتهم وقامت بتسليم شهادات التقدير لهم بصحبة الدكتور خالد القاضي عميد الكلية و الدكتور رشاد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق وأمين عام جمعية الطفل المعاق ذهنيا والتي استضافت الدورة التدريبية.