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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد تربية رياضية حلوان: ممارسة الأنشطة الرياضية تحافظ على الصحة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

صرحت الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات حلوان أن ممارسة الرياضة في رمضان تساعد في المحافظة على صحة وكفاءة الأجهزة الحيوية واللياقة الصحية والبدنية والوقاية من الأمراض المختلفة المصاحبة للحياة العصرية، بالإضافة أنها تساعد علي فقد جسم الصائم الكمّ الأكبر من الدهون نتيجة انخفاض مستويات السكر في الدم، وهو سرعان ما يستعيد الطاقة اللازمة لتعافيه بعد كسر الصيام.

 

لذا تحرص الكلية على تنظيم العديد من الانشطة الرياضية و الطلابية بشكل عام طوال الشهر الكريم حفاظا على صحة طلابها و العمل علي بناء جسم سليم .

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وقد أوضحت كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان أن ممارسة الرياضة بشكل عام لها دوراً هامّاً في الحفاظ على وزن الجسم الصحّي ومقاومة الجسم للأمراض، و لكن يتوقّف بعض الصائمين عن ممارسة  النشاط الرياضي خلال شهر رمضان الكريم .

و في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية ، تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان دورة رمضان لكرة القدم، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف  الدكتور سامح سرور عميد الكلية، و الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وفي ظل أنشطة أسرة حياة.

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