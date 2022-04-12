5 أسباب أهلت جامعة القاهرة للوصول إلى التصنيفات العالمية

حققت جامعة القاهرة ، تقدمًا كبيرًا في

‎التصنيف الإنجليزي QS "كيو إس"، حيث نجحت الجامعة في الدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، وزادت التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 بالتصنيف، حيث تعد جامعة القاهرةخ الجامعة المصرية الوحيدة التي تواجدت في القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التي يشملها التصنيف العالمي لعام 2022 وضمن أفضل 300 جامعة عالميًا في القطاعات العلمية الكبرى.



وفى هذا التقرير ننشر لكم اسباب أهلت جامعة القاهرة للوصول إلى التصنيفات العالمية

‎التخطيط الاستراتيجي على كافة ١- المستويات خاصة تقليل الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية المتقدمة، والارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والخريجين بما يؤهلهم لسوق العمل بالشكل اللائق ومنافسة خريجي الجامعات الإقليمية والدولية.



‎دعم البحث العلمي والنشر الدولي ٢- لمواصلة النجاح والدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم

٣-

‎إصدار عدد من المجلات العلمية الدولية بالتعاون مع كبرى الناشريين الدوليين وفتح المجال للنشر العلمي الدولي في هذا المجال

٤-

‎حجم التطور بعام 2022 في ترتيب جميع هذه الموضوعات نسبة 31.7% زيادة بالمقارنة بعام 2017.



٥-

‎تخصصي الضيافة والأسنان سببا رئيسيا ، حيث انهم أول ظهور لهما في التصنيف وجاءا ضمن أفضل 100 تخصص عالميًا.

على الجانب الاخر ، صرح الدكتور محمد الخشت، أن تواجد مجموعة من تخصصات جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 عالميًا كان في يوم من الأيام حلمًا والآن يتحقق، مؤكدًا مواصلة دعم البحث العلمي والنشر الدولي لمواصلة النجاح والدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم وذلك بعد أن استطاعت جامعة القاهرة أن تسبق عددًا كبيرًا من الجامعات الدولية المرموقة في أوروبا وأمريكا وآسيا في العديد من التصنيفات الكبيرة لأفضل جامعات العالم.

‎جدير بالذكر أن التصنيف الإنجليزي QS "كيو إس"، يقسم كل الموضوعات العلمية بالعالم إلى 5 قطاعات كبرى رئيسية وعدد 51 تخصصًا، وجامعة القاهرة الوحيدة بمصر المصنفة في جميع القطاعات الرئيسية مجتمعة ولها ترتيب محدد بهم ومتطور عن الأعوام السابقة.