مقتل شخص وإصابة 3 في انفجار بصيدا اللبنانية

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة 3 في وقوع انفجار قرب مقر لحركة أمل اللبنانية.

وقال مصدر أمني لبناني إن الانفجار وقع قرب مكتب تابع لحركة أمل في صيدا بجنوب لبنان.

ومن ناحية أخرى، بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع سفير دولة الكويت بلبنان عبد العال القناعي العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمنزل ميقاتي في لبنان.

وكان ميقاتي قد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بحثا فيه الأوضاع اللبنانية والعلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي في ضوء التطورات الإيجابية التي سجلت أخيرا.

وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن الروابط التي تجمع الكويت ولبنان بشكل خاص هي روابط متينة جدا تزداد رسوخا مع الأيام موضحا أن الكويت لن تدخر أي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد.

من جانبه، جدد ميقاتي شكر الكويت وأميرها وحكومته على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها.