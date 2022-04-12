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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم يبخل بعلمه.. وفاة الدكتور جمال إسكندر من أعلام الطب بالفيوم

الدكتور جمال أسكندر
الدكتور جمال أسكندر

توفى الدكتور جمال أسكندر ،  علم من أعلام الطب فى الفيوم و أستاذ فاضل تعلم على يديه العشرات من أطباء الفيوم و لم يبخل بالعطاء المهنى لكل تلاميذة .

 

و نال محبة كل أبناء و مرضى الفيوم لعلمه و أخلاقه و تواضعه و مهارته الطبية،  الدكتور جمال إسكندر شغل  رئيس أقسام الباطنة بمستشفى الفيوم العام لسنوات طويلة ، وكان من أشهر وأكفأ الاطباء ومشهود له بالاخلاق العالية ، وعالج الكثير من المرضى غير القادرين بعيادته الخاصة  .

 

وتم دفن الفقيد بمقابر العائلة بدير العزب ، وستقام ليالى  العزاء اليوم  فى كنيسة الشهيد مار جرجس بالفيوم  رحمه الله رحمة واسعة و غفر له و ادخله فسيح جناته و أجزل له العطاء جزاء ما قدم من خير و عمل صالح .

 

من جانب آخر نعت نقابة  الأطباء بمحافظة الفيوم، وفاة الدكتور جمال إسكندر رئيس أقسام الأمراض الباطنية بالمستشفى العام سابقًا، وقالت النقابة فى بيان لها (نعزى أنفسنا وننعى بمزيد من الأسى والحزن علم من أعلام الطب بالفيوم ومعلم الأجيال الدكتور جمال إسكندر رئيس أقسام الأمراض الباطنية بمستشفى الفيوم العام سابقًا تعازينا للأسرة الطبية.

 

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الفيوم الدكتور جمال إسكندر اعلام الطب

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