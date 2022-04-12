إسعاد يونس.. أهم أعمالها.. ومن هم أزواجها

يحل اليوم عيد ميلاد صاحبة السعادة النجمة إسعاد يونس ؛ والتي قدمت العديد من الأعمال الهامة



إسعاد يونس.. ومولدها وتاريخها:

اسمها الحقيقي هو إسعاد حامد يونس جمال الدين والمعروفة فنيا باسم إسعاد يونس ولدت الفنانة القديرة في منتصف القرن العشرين عام 1950 لأبوين مصريين مسلمين علي أرض المحروسة وتحديدا في العاصمة التاريخية لمصر قاهرة المعز انطلقت إسعاد يونس بقدراتها الخاصة وإرادتها الفولاذية تعدو في سبل النجاح مرارا وتكرارا , فبعد تخرجها من معهد الإرشاد السياحي عام 1972 التحقت بإذاعة الشرق الأوسط كمذيعة لكن العمل الاذاعي لم يلبي طموحها فانتقلت للتمثيل لتبدع لجماهيرها عشرات الأعمال الفنية الخالدة في ذاكرة الشعوب والمحفورة في تاريخ السينما والتلفزيون لكن كل ذلك لم يرضي طموح إسعاد بشكل كامل فليس للابداع حدود فذهبت إسعاد يونس الي أكثر مناطق الابداع سخونة ومنافسة وهي الكتابة وسطر قلمها وقريحنها الفذة العديد من الأعمال أكثرها نجاحا كان مسلسل بكيزة وزغلول , والكثير من الجماهير لا تعرف أن هذا المسلسل الأيقوني كان من تأليف إسعاد يونس ومن مداد إبداعها اللا متناهي وأيضا اقتحمت إسعاد يونس مجال الإنتاج الفني لتؤسس شركتها الخاصة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي هادفة للارتقاء بمستوي الأعمال الفنية بالتلفزيون والسينما وبالفعل أنتجت العشرات من الأعمال الناجحة وقد تأسست الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي في مقتبل الألفية الثالثة عام 2000 وفي عام 2014 حدث تحول جديد في مسيرة إسعاد يونس بظهورها كمذيعة لبرنامج صاحبة السعادة والذي حقق نجاحا جماهيريا كاسحا لتزداد إسعاد يونس بريقا ولمعانا وثباتا في وجدان وأرواح الشعوب العربية .

إسعاد يونس .. وزواجها :

تزوجت الفنانة إسعاد يونس من الفنان نبيل الهجرسي في بداية حياتها وكانت آنذاك تعمل مذيعة في إذاعة الشرق الأوسط المصرية وأنجبت منه ابنتها نورهان لكن تلك الزيجة لم تستمر طويلا والفنان نبيل الهجرسي هو كوميديان مصري من مواليد الإسكندرية عام 1937 واسمه بالكامل نبيل أحمد كامل الهجرسي , تخرج الفنان نبيل الهجرسي من معهد الفنون التطبيقية والتجأ الي التمثيل مجسدا الشخصيات الكوميديه لكنه كان أكثر لمعانا وتأثيرا علي خشبة المسرح , توفي الفنان نبيل الهجرسي بهبوط مفاجيء في الدورة الدموية عام 2013 .

تزوجت الفنانة إسعاد يونس للمرة الثانية من رجل الأعمال الأردني الأصل علاء الخواجة وأنجبت منه ابنها عمر الخواجة .



إسعاد يونس .. ودخولها عالم الفن:

هكذا بدأت إسعاد يونس دخولها مجال التمثيل كان من خلال أدوار صغيرة في بعض الأعمال في منتصف فترة السبعينات ومنها: فيلم جريمة لم تكتمل، فيلم أنا وابنتي والحب، فيلم وانتهى الحب, فيلم الملكة وأنا، مسلسل الدنيا لما تلف، فيلم المرايات، فيلم دعاء المظلومين وفيلم ميعاد مع سوسو.

لكن عفريت الفن لم يلبس أن يتلبس كيان إسعاد يونس لتنطلق الي قلوب جماهيرها من المحيط الي الخليج كالسهم الثاقب وقد كانت فرصتها الذهبية في أول عرض مميز عام 1977 حيث قدمت أول أدوارها المبهرة، الذي أبرز موهبتها الكوميدية، وأعلن عن ميلاد نجم جديد , في مسلسل “حكاية ميزو” مع سمير غانم وفردوس عبد الحميد ومن إخراج محمد أباظة.

إسعاد يونس.. وأهم أعمالها :

ومع بداية فترة الثمانينات انطلقت إسعاد يونس لتحقق انتشارا ملحوظا وأداء مختلفا في العديد من الأعمال مثل فيلم استقالة عالمة ذرة، ، مسرحية عروسة تجنن، ، فيلم مخيمر دايما جاهز، فيلم شعبان تحت الصفر، فيلم “مين يجنن مين، فيلم أمهات في المنفى، فيلم خمسة في الجحيم، فيلم حسن بيه الغلبان، فيلم القفل، فيلم عروسة وجوز عرسان، فيلم إضراب المجانين، فيلم جدعان باب الشعرية، تمثيلية الناس لبعض، فيلم مسعود سعيد ليه، فيلم المتسول، فيلم غريب ولد عجيب، فيلم شاطئ الحظ، فيلم العاب ممنوعة، فيلم بنات إبليس، فيلم المحظوظ، فيلم يارب ولد، فيلم كله تمام، فيلم طابونة حمزة، فيلم عسل الحب المر، فيلم ، فيلم مغاوري في الكلية، فيلم دنيا الله، فيلم فتوة درب العسال وفيلم ناس هايصة وناس لايصة.فيلم دموع بلا خطايا فيلم غاوي مشاكل,فيلم “شاطئ الحظ وفوزية البرجوازية وهو فيلم عبقري من أعمال التلفزيون المصري شاركها بطولته القدير صلاح السعدني,وكذلك فيلم “الافوكاتو” بطولة الزعيم عادل امام.

إسعاد يونس.. وعادل امام



بزواج إسعاد يونس من علاء الخواجة، أصبحت واحدة من أكبر أباطرة سوق السينما في مصر، لدرجة أنها وقفت في 2004، في وجه "الزعيم" الفنان عادل إمام، وهددت بعدم عرض فيلمه "عريس من جهة أمنية" في موعده بالسينمات، وهو الأمر الذي لم يجرؤ أن يفعله أحد مع عادل إمام من قبل، خصوصا وأن أفلامه في ذلك الوقت كانت تحقق ملايين الجنيهات.

إسعاد يونس.. وتجاربها في السيناريو

لإسعاد يونس العديد من التجارب في كتابة الأعمال الفنية، فكتبت قصة وسيناريو وحوار مسلسل "زغلول يلمظ شقوب" في 1990، وهو من إخراج مدحت السباعي، ومن بطولة محمد رضا، وحسن حسني، وجميل راتب، ومحسنة توفيق، وليلى شعير.

كما أن إسعاد كتبت قصة فيلم "تك تك بوم" في 2011، وهو إخراج أشرف فايق، ومن بطولة محمد سعد، ودرة.

وبخلاف الكتابة، فإن لإسعاد يونس أيضا لها عدة تجارب في مجال الغناء، ومن الأغاني التي سجّلتها بصوتها: "أبو زعيزع"، و"على قد الليل"، و"البيانولا".