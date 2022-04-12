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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس

تكريم المبتكرين بزراعة
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس

قام  الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بتكريم الفائزين بالثلاث مراكز الأولى بمسابقة زراعة تبتكر بمجلس الكلية.

وذلك بحضور الدكتور هشام محسن الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ولاء عبد الغنى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور نبيل المدنى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة رؤساء الأقسام وأعضاء مجلس الكليه ، والدكتور لمياء رضوان مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

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ويأتي ذلك انطلاقا من حرص كليه الزراعة جامعة عين شمس على دعم أبنائها المبتكرين وتشجيعهم تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة ، 

الفائزون في مسار طلاب الدراسات العليا : 
المركز الأول : Smart Aquaponic system using treated gray water
اسماء الفريق : 
د/زينب محمود محمد هندي 
د/ محمود خالد حسن 
د/صبحي محمد عبد المنعم
د/ محمد حسن على

الفائزون في مسار الطلاب :

حيث فاز بالمركز الأول: فريق 
Organic Tomato
اسماء الفريق :
ريم علاء الدين خضر 
دميانه نجيب فرج
هاجر ابراهيم محمد

و المركز الثاني: فريق Super 
Biochar production
اسماء الفريق :
اسلام يسري عبد العظيم 
اسراء محمد اسماعيل 
ايمان محمد اسماعيل
يارا ناصر محمد

و المركز الثالث: فريق Natural hair dyes
اسماء الفريق : 
نورهان مجدي عبد الحميد 
ياسمين عمر
ندى خليل 
ايريني كرم

تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
تكريم المبتكرين بزراعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس دعم أبنائها المبتكرين تكريم الفائزين مسابقة زراعة تبتكر Jobs Education

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