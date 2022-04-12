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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الطماطم بـ11 جنيها..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 12-4-2022

صدى البلد

تباينت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-4-2022،  اليوم الحادي عشر من شهر رمضان ووفقا لأخر تحديث سجل سعر الطماطم في سوق العبور 11.5 جنيه، والبطاطس 4.5 جنيه والملوخية بـ 10 جنيهات للكيلو.

وكانت أسعار الخضروات شهدت ارتفاعا كبيرا في السعر مع بداية شهر رمضان المبارك، وكانت قد وصل سعر الطماطم إلى 20 جنيها والفلفل إلى 45 جنيها، وورق العنب إلى 100 جنيه.

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 12-4-2022، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.
سعر الطماطم  اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 11.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2.25 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 4.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 8 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

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أسعار الخضروات اليوم

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 7 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 12 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 13 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 13 جنيها، وتراجع الفلفل الألوان إلى 15  جنيها للكيلو الواحد، وارتفعت الملوخية إلى 10جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 8 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 7 جنيهات، والثوم بـ 6جنيهات، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات، وورق العنب بـ 35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 3.75 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 7 جنيهات، واليوسفي إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 7 جنيهات، والليمون البلدي بـ 14 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، و التفاح الجولدن 20 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 9 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 10 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجلت الفراولة 6 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 15 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ15 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.

 

سوق العبور اسعار الخضروات البطاطس اسعار الخضراوات

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