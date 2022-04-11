بشرى.. الزراعة تطرح طماطم الكيلو بـ 10 جنيهات|تفاصيل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم طرح طماطم بأسعار منخفضة ، ليصل سعر الكيلو إلي 10 جنيهات ، وكذلك ستطرح الوزارة فى منافذها خضروات أخرى بأسعار مناسبة أيضا .

وقالت المهندسة منال إبراهيم المشرف على منافذ وزارة الزراعة ، إن هناك توجيهات من وزير الزراعة السيد الفصير بتوفير جميع أنواع السلع أمام المواطنين خاصة خلال شهر رمضان الكريم ومع زيادة إستهلاك المواطنين .

وأوضحت إبراهيم" خلال حوار ل "صدى البلد" أن أسعار منافذ وزارة الزراعة مخفضة فى ظل الارتفاع الذى تشهده الأسواق ، وتصل نسبة الانخفاض من 25 ل 30 % على بعض المنتجات.

وأضافت أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا والتى أطلتقها الوزارة منذ أيام قليلة توفر الخضروات والفاكهة بأسعار منخفضة ، حيث أنها تطرح خضروات الصوب التابعة للوزارة ، معلقة :" كل يوم سيارة تجوب على المنافذ لتعطي الخضروات والفاكهة لعرضها بالمنافذ" .

