أزمة المجنونة تصل البرلمان.. متى تنخفض أسعار الطماطم ؟

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل كبير الفترة القليلة الماضية، ما أثار استياء الكثير من المواطنين، خاصة أن هذا الارتفاع في الأسعار حل بالتزامن مع حلول شهر رمضان، لكن الأمر العجيب هو ارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير جدًا.

“ مجنونة يا أوطة” تعبير تم إطلاقه على الطماطم، نظرًا للتغيرات المفاجئة في سعرها ففي أوقات تُصبح رخيصة الثمن جدًا، وأوقات يرتفع سعرها فجأة، وهو الأمر الحادث في الأيام الحالية، ما أثار تساؤلات المواطنون عن موعد انخفاض أسعارها مرة أخرى.

سبب ارتفاع أسعار الخضروات

أوضح نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، أن ارتفاع الخضروات الأساسية كالطماطم والملوخية والخيار، يأتي بسبب التزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مع فترة فواصل العروات ما بين العروة الشتوية والصيفية.

موعد انخفاض أسعار الخضروات

من المتوقع ان تنخفض جميع أسعار الخضروات بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة القادمة، مع ارتفاع درجات الحرارة، ونضج بشاير العروة الصيفية، لتصل لسعرها الطبيعي في غضون 20 يومًا على الأكثر.

وأوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، أن نضج العروة الصيفية من جميع أنواع الخضروات الأكبر مساحة من العروة الشتوية والأكثر إنتاجية ستؤدي إلى انخفاض الأسعار بنحو 50% عما هي عليه الآن، ليتراوح سعر كيلو الطماطم من 7 إلى 10 جنيهات.

ويرجع سبب ارتفاع بعض المنتجات الزراعية مثل ورق العنب الذي وصل سعره إلى 70 جنيه، نظرًا لقلة المعروض منه بسبب أنه في بداية ظهوره، ومع زيادة المعروض منه سوف ينخفض سعره إلى 30 جنيهًا

ولفت إلى أن بعض المنتجات الزراعية الأخرى انخفضت أسعارها لأقل من سعر تكلفتها، حيث يباع كيلو الثوم في الحقل بـ 2 جنيه ويصل للمستهلك بـ3 جنيهات، والبصل الذي يباع الكيلو منه بالحقل بـ80 قرشا ليصل للمستهلك بـ1.5 جنيه، لزيادة المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج مع ضعف عمليات التصدير وعدم استيعاب السوق المحلية لكل الإنتاج في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

الطماطم

أزمة الطماطم في البرلمان

كانت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط، قد تقدمت بطلب إحاطة إلى وزيري الزراعة والتموين، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الخضروات والفاكهة خلال شهر رمضان، وذلك بعد أن تلقت النائبة عشرات الشكاوى من المواطنين بشكل يومي، يعانون فيها من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه داخل الأسواق بشكل مفاجئ.

وطالب المواطنين في طلبات الإحاطة التي قدموها بعودة الأسعار إلى طبيعتها وانخفاضها مرة أخرى، خاصة وان هناك بعض أنواع الخضروات زادت أسعارها للضعف عن ثمنها الأصلي.