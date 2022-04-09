عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أزمة المجنونة تصل البرلمان.. متى تنخفض أسعار الطماطم ؟

ازمة الطماطم
ازمة الطماطم

ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل كبير الفترة القليلة الماضية، ما أثار استياء الكثير من المواطنين، خاصة أن هذا الارتفاع في الأسعار حل بالتزامن مع حلول شهر رمضان، لكن الأمر العجيب هو ارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير جدًا.

“ مجنونة يا أوطة” تعبير تم إطلاقه على الطماطم، نظرًا للتغيرات المفاجئة في سعرها ففي أوقات تُصبح رخيصة الثمن جدًا، وأوقات يرتفع سعرها فجأة، وهو الأمر الحادث في الأيام الحالية، ما أثار تساؤلات المواطنون عن موعد انخفاض أسعارها مرة أخرى.

المزارعين: انخفاض أسعار الطماطم فى الفترة المقبلة

كيلو الطماطم بـ15 جنيها.. أسعار الخضروات بالأسواق| فيديو

سبب ارتفاع أسعار الخضروات

أوضح نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، أن ارتفاع الخضروات الأساسية كالطماطم والملوخية والخيار، يأتي بسبب التزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مع فترة  فواصل العروات ما بين العروة الشتوية والصيفية.

موعد انخفاض أسعار الخضروات

من المتوقع ان تنخفض جميع أسعار الخضروات بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة القادمة، مع ارتفاع درجات الحرارة، ونضج بشاير العروة الصيفية، لتصل لسعرها الطبيعي في غضون 20 يومًا على الأكثر.

وأوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، أن نضج العروة الصيفية من جميع أنواع الخضروات الأكبر مساحة من العروة الشتوية والأكثر إنتاجية ستؤدي إلى انخفاض الأسعار بنحو 50% عما هي عليه الآن، ليتراوح سعر كيلو الطماطم من 7 إلى 10 جنيهات.

ويرجع سبب ارتفاع بعض المنتجات الزراعية مثل ورق العنب الذي وصل سعره إلى 70 جنيه، نظرًا لقلة المعروض منه بسبب أنه في بداية ظهوره، ومع زيادة المعروض منه سوف ينخفض سعره إلى 30 جنيهًا

ولفت إلى أن بعض المنتجات الزراعية الأخرى انخفضت أسعارها لأقل  من سعر تكلفتها، حيث يباع كيلو الثوم في الحقل بـ 2 جنيه ويصل للمستهلك بـ3 جنيهات، والبصل الذي يباع الكيلو منه بالحقل  بـ80 قرشا ليصل للمستهلك بـ1.5 جنيه، لزيادة المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج مع ضعف عمليات التصدير وعدم استيعاب السوق المحلية لكل الإنتاج في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

الطماطم

أزمة الطماطم في البرلمان

كانت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط، قد تقدمت بطلب إحاطة إلى وزيري الزراعة والتموين، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الخضروات والفاكهة خلال شهر رمضان، وذلك بعد أن تلقت النائبة عشرات الشكاوى من المواطنين بشكل يومي، يعانون فيها من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه داخل الأسواق بشكل مفاجئ.

وطالب المواطنين في طلبات الإحاطة التي قدموها بعودة الأسعار إلى طبيعتها وانخفاضها مرة أخرى، خاصة وان هناك بعض أنواع الخضروات زادت أسعارها للضعف عن ثمنها الأصلي.

أسعار الخضراوات والفاكهة مجنونة يا أوطة ارتفاع أسعار الخضروات موعد انخفاض أسعار الخضروات البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقتول في حفرة خلف منزله.. تفاصيل العثور على جثة زياد الطفل المتغيب بالإسماعيلية

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

البطانة ستار في إطلالة مثيرة..هل تحرش رامز جلال لفظيًا بـ رانيا يوسف؟

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

توقف طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إثر وقوع حادث

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 9 أبريل 2022

سعر الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر للبيع والشراء

"مكأفاة التوقيع" تؤجل إجراءات ارتداء أشرف بن شرقي قميص الأهلي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء: مرطب الشفاه لا يفسد الصوم ما لم يبتلع منه شيء

وزير النقل: محطة تبادلية للخطين الأول والثاني للقطار الكهربائي بحدائق أكتوبر

"الصحة": إجراء 1.16 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

حشد الطاقات لبناء شخصية وقدرات أطفالنا.. الرئيس يلتقي الكاتبة سماح أبو بكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

فيديو

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ