المزارعين: انخفاض أسعار الطماطم فى الفترة المقبلة

قال هاشم فرج، رئيس الاتحاد العام لنقابات صغار المزارعين، أسعار الطماطم، مرتبطة بالعرض والطلب، موضحًا أن السبب وراء ارتفاع أسعار الطماطم، قلة الإنتاج.

وأضاف خلال لقاء على قناة النيل للأخبار، إن البلاد فى فاصل، والمعروض من الطماطم قليل، لكن فى الفترة المقبلة سينخفض سعر الطماطم.

وطالب بزيادة حجم المساحات المنزرعة طماطم، مؤكدًا: "الفلاح بيقول مجنونة يا أوطة أزرعها ليه .. أزرع خيار أو بسلة أو فلفل، أو ملوخية".

وأشار إلى أنه يطالب بزيادة المساحات المنزرعة قمح، و أرز، و طماطم، وأكد أن مصر تمتلك أراضي صحراوية كثيرة ويجب استغلالها بزراعتها واستفادة الشباب منها.

ولفت إلى أن أسعار البطاطس كانت فى الفترة الماضية بـ 18 جنيه، و اليوم أصبحت بـ 3.5 جنيه، و أنه يتوقع بأن أسعار الطماطم ستنخفض.