مكتشف زيكو : بدأنا معاه من الصفر في زد .. والحصاد يظهر الآن مع المنتخب

أعرب مصطفى إبراهيم مكتشف مصطفى زيكو لاعب المنتخب الوطني، عن سعادته الكبيرة بالتألق الذي يقدمه اللاعب مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم، مؤكداً أن الإشادة التي يحظى بها حالياً مستحقة عن جدارة.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: «في البداية أنا بحب أشكر حضرتك على المقدمة دي، وتقديم زيكو الصراحة يستحق، هو لاعب عنده قدرة تهديفية عالية، راجل اشتغل على نفسه كتير»، معرباً عن سعادته بالمشاركة في الحديث عن اللاعب ومسيرته.

وأوضح مصطفى إبراهيم أن بداية زيكو مع نادي زد تعود إلى موسم 2023-2024، حيث تم التعاقد معه قادماً من حرس الحدود، مشيراً إلى أنه عمل معه على مدار موسمين متتاليين.

وتابع: «إحنا جبناه في نادي زد، وأنا مدرب في نادي زد، جبناه موسم 23-24 من حرس الحدود، وزيكو اشتغل معانا سنتين، موسم 23-24 وموسم 24-25».

كما حرص على التأكيد أن الفضل الأول في ضم اللاعب فنياً يعود إلى الكابتن مجدي عبد العاطي، قائلاً: «كابتن مجدي عبد العاطي كان ليه الفضل الأول إنه هو جابه فنياً لنادي زد، وابتدينا نشتغل عليه».

وأشار مكتشف اللاعب إلى أن علاقته بزيكو لم تكن مجرد علاقة مدرب بلاعب، بل تجاوزت ذلك إلى علاقة إنسانية قوية، موضحاً: «علاقتي مع زيكو علاقة أخ، وهو أخ صغير ليا»، مضيفاً أنه يشعر بسعادة كبيرة كلما حقق اللاعب نجاحاً جديداً، لأن اسمه أصبح مرتبطاً بمسيرة زيكو وتطوره: «أنا مش قادر أوصف مدى سعادتي إنه الراجل ده كل ما بينجح عالمياً ودولياً بيبقى اسمي مرتبط بيه».

وأكد مصطفى إبراهيم أن رحلة تطوير اللاعب بدأت من الصفر، حيث تم العمل على جميع الجوانب الفنية والبدنية، لافتاً إلى أن زيكو سجل نحو 15 هدفاً خلال موسم 2023-2024، الأمر الذي ساعد الجهاز الفني على تقييم نقاط قوته وضعفه بدقة.

التفاصيل الفنية

وواصل: «ابتدينا نشوف مدى القوة بتاعته ومدى الضعف بتاعته، خاصة في الحاجات والكور العرضية اللي بيتعرض ليها»، مشيراً إلى أن العمل المكثف على هذه التفاصيل الفنية أثمر عن نتائج واضحة حالياً مع المنتخب المصري، قائلاً: «الحمد لله دلوقتي لقينا مردودها واضح مع المنتخب المصري».

