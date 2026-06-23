قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية : تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور .. وتخفيض عجز الموازنة لـ4.9%
تحذيرات من هجمات مقلدة .. هجوم مونتريال يعيد المخاوف من عنف الإنسيل
عملة لويك بيلودو .. كيف تصدر خبير اقتصادي تريند الألعاب الإلكترونية
بعد موافقة النواب .. المالية تحسم جدل ضريبة الغاز الطبيعي
الطاقة الذرية : تفتيش محدود لمنشأة بوشهر النووية .. واستمرار القيود
الدهّابة تهدد مصر بـ كارثة بيئية | خبير استراتيجي يكشف عن معلومة قومية مهمة
بـ قميص المنتخب وشعار مفيش نوم .. وزير الري يترأس اجتماعا رسميًا لمناقشة ملف المياه
قرار مفاجئ | ليبيا تحظر دخول مواطني 4 دول .. وتبدأ إجراءات ترحيل واسعة
تطورات محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري
وصلت للضرب | خناقة جديدة في مستشفى .. وتدخل أمني عاجل
إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة في حادث سير بـ قويسنا
لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مكتشف زيكو : بدأنا معاه من الصفر في زد .. والحصاد يظهر الآن مع المنتخب

مصطفى زيكو
مصطفى زيكو
محمود محسن

أعرب مصطفى إبراهيم مكتشف مصطفى زيكو لاعب المنتخب الوطني، عن سعادته الكبيرة بالتألق الذي يقدمه اللاعب مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم، مؤكداً أن الإشادة التي يحظى بها حالياً مستحقة عن جدارة.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: «في البداية أنا بحب أشكر حضرتك على المقدمة دي، وتقديم زيكو الصراحة يستحق، هو لاعب عنده قدرة تهديفية عالية، راجل اشتغل على نفسه كتير»، معرباً عن سعادته بالمشاركة في الحديث عن اللاعب ومسيرته.

وأوضح مصطفى إبراهيم أن بداية زيكو مع نادي زد تعود إلى موسم 2023-2024، حيث تم التعاقد معه قادماً من حرس الحدود، مشيراً إلى أنه عمل معه على مدار موسمين متتاليين.

وتابع: «إحنا جبناه في نادي زد، وأنا مدرب في نادي زد، جبناه موسم 23-24 من حرس الحدود، وزيكو اشتغل معانا سنتين، موسم 23-24 وموسم 24-25».

كما حرص على التأكيد أن الفضل الأول في ضم اللاعب فنياً يعود إلى الكابتن مجدي عبد العاطي، قائلاً: «كابتن مجدي عبد العاطي كان ليه الفضل الأول إنه هو جابه فنياً لنادي زد، وابتدينا نشتغل عليه».

وأشار مكتشف اللاعب إلى أن علاقته بزيكو لم تكن مجرد علاقة مدرب بلاعب، بل تجاوزت ذلك إلى علاقة إنسانية قوية، موضحاً: «علاقتي مع زيكو علاقة أخ، وهو أخ صغير ليا»، مضيفاً أنه يشعر بسعادة كبيرة كلما حقق اللاعب نجاحاً جديداً، لأن اسمه أصبح مرتبطاً بمسيرة زيكو وتطوره: «أنا مش قادر أوصف مدى سعادتي إنه الراجل ده كل ما بينجح عالمياً ودولياً بيبقى اسمي مرتبط بيه».

وأكد مصطفى إبراهيم أن رحلة تطوير اللاعب بدأت من الصفر، حيث تم العمل على جميع الجوانب الفنية والبدنية، لافتاً إلى أن زيكو سجل نحو 15 هدفاً خلال موسم 2023-2024، الأمر الذي ساعد الجهاز الفني على تقييم نقاط قوته وضعفه بدقة.

 التفاصيل الفنية

وواصل: «ابتدينا نشوف مدى القوة بتاعته ومدى الضعف بتاعته، خاصة في الحاجات والكور العرضية اللي بيتعرض ليها»، مشيراً إلى أن العمل المكثف على هذه التفاصيل الفنية أثمر عن نتائج واضحة حالياً مع المنتخب المصري، قائلاً: «الحمد لله دلوقتي لقينا مردودها واضح مع المنتخب المصري».
 

مصطفى إبراهيم مصطفى زيكو المنتخب الوطني منتخب مصر بطولة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

مشغولات ذهبية

115 جنيها دفعه واحدة.. هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 الآن بمصر

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

ترشيحاتنا

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. الدواجن تهبط لأدنى مستوياتها منذ شهور

الدولار

جنيهان في أيام.. ماذا حدث في سعر الدولار بالبنوك

جانب من الجولة

طفرة مرافق غير مسبوقة بالعبور الجديدة.. كهرباء ومياه وطرق تمهد لانطلاقة عمرانية

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد