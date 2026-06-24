استخدام التخطيط الجراحي الافتراضي لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي .. استشاري يوضح

أكد الدكتور مارك عاطف جبريل، استشاري جراحة الوجه والفكين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مجمع الإسماعيلية الطبي شهد للمرة الأولى تطبيق تقنية التخطيط الجراحي الافتراضي، وهي إحدى التقنيات الحديثة التي باتت تُستخدم على نطاق واسع في العمليات الجراحية الكبرى مؤخرًا.

وقال “جبريل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه التقنية تعتمد على إعداد خطة جراحية مسبقة باستخدام برامج الحاسوب، بحيث يتم تصور خطوات العملية بدقة قبل إجرائها داخل غرفة العمليات، وهو ما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين النتائج.

وأضاف أن هذه التقنية تُستخدم بشكل خاص في العمليات المعقدة مثل إزالة الأورام الكبيرة، وإعادة بناء عظام الوجه والجمجمة، بالإضافة إلى ترميم أنسجة الرأس والرقبة.

مخاطر فقدان أي أنسجة

وأشار إلى أن التخطيط الافتراضي يساعد الجراح على تحديد المناطق الحيوية الدقيقة التي يجب الحفاظ عليها أثناء استئصال الورم، مما يقلل من مخاطر فقدان أي أنسجة أو وظائف مهمة أثناء الجراحة.