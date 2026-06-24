للمرة السادسة .. زوجة الفنان سامي عبد الحليم تعلن دخوله العناية المركزة

كشفت زوجة الفنان سامح عبد الحليم، عن تعرّضه لوعكة صحية جديدة ألزمته دخول العناية المركزة.

وكتبت زوجة الفنان سامح عبد الحليم عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "يا رب اللهم لطفك يا لطيف ألطف بعبدك الضعيف زوجى سامى عبد الحليم وعافيه واشفيه شفاءً لا يُغادر سقمًا حبيبي مالحقش يرتاح من العناية المركزة رجع لها للمرة السادسة اللهم شفاءً عاجلاً غير آجل اللهم آمين يارب العالمين".

حالة سامي عبد الحليم

وكان الفنان سامي عبد الحليم قد نُقل إلى العناية المركزة خلال الفترة الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت متابعة طبية دقيقة داخل المستشفى.

وفي سياق متصل، تواصلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، للاطمئنان على الحالة الصحية للفنان، عقب استغاثة تم تداولها بشأن وضعه الصحي، حيث أجرت اتصالات بعدد من المسؤولين والأطباء المعنيين لمتابعة حالته.

وأوضح الفريق الطبي المشرف أن الحالة الصحية للفنان حرجة، نتيجة تعرضه لجلطة في المخ، ويتم التعامل معها داخل وحدة العناية المركزة وفق بروتوكولات علاجية مكثفة، مع استمرار المتابعة الطبية على مدار الساعة.

وأكدت وزارة الثقافة حرصها على متابعة حالة الفنان وتقديم الدعم اللازم، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل وعودته إلى أسرته وجمهوره في أقرب وقت.