تسهيلات جديدة لطلاب «زراعة القوقعة» في امتحانات الثانوية العامة.. «القومي لذوي الإعاقة» يوضح

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التنسيق بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسفر عن إجراءات تضمن تمكين طلاب زراعة القوقعة وذوي الإعاقة السمعية من أداء امتحانات الثانوية العامة بشكل مناسب.

وقالت إيمان كريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إنه جاءت هذه الخطوة عقب تلقي شكاوى من الطلاب وأسرهم بشأن استخدام السماعات الطبية داخل اللجان، حيث تم الاتفاق على السماح بها وفق ضوابط محددة، من بينها تقديم تقرير طبي معتمد يوضح نوع السماعة ومواصفاتها.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

وتابعت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه التيسيرات تأتي في إطار تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.