محافظ القليوبية يكرم الفائزين في أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بطوخ

يكرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غدا الأربعاء في احتفالية شهر رمضان، أوائل مسابقة القرآن الكريم بقرية ترسا بدائرة طوخ، التى تعد الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة، بمشاركة أكثر من 500 متسابق، يمثلون 45 قرية، وبإشراف 35 من مشايخ الأوقاف، إذ أجريت المسابقة على مدار 4 أيام متتالية على مستوى كل وحدة محلية ، كما أجريت التصفيات النهائية، وفاز فيها 220 متسابقا من بينهم 42 من حفظة القرآن الكريم كاملا.



وأقيمت المسابقة الكبرى تحت رعاية النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، وتعد المسابقة هى الأكبر من نوعها سواء في أعداد المشاركين، أو أعضاء لجنة التحكيم من مشايخ الأوقاف.



وسيشهد الاحتفالية بجانب محافظ القليوبية، قيادات الأوقاف والنائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية وعدد كبير من نواب الشعب والشيوخ وممثلي أبناء دائرة طوخ بكافة قرى الدائرة.



أكد النائب أحمد بدوي، أن المسابقة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة شكلا ومضمونا إذ جرى تقسيم المتسابقين حسب كل وحدة محلية في دائرة طوخ، يمثلون 10 وحدات محلية، وسيتم توزيع جوائز قيمة على كل المتسابقين خلال الاحتفالية.



ووجه بدوي الشكر لكل المشاركين والمنظمين للمسابقة الرمضانية الكبرى على ما بذلوه من جهد على مدار أسبوع كامل بدءا من مرحلة التقديم للمسابقة ومرورا بالاختبارات ونهاية بإعلان أسماء الفائزين.



وأشار إلى أن هذه المسابقة تأتى فى إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بسائر قرى الدائرة وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلا عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة.

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