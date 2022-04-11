محافظ القليوبية يلتقي بالمزارعين لحثهم على توريد القمح ..صور

التقى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بعدد من المزارعين لحثهم على توريد القمح، وذلك بقريتي سندنهور بمدينة بنها ونامول بمدينة طوخ بحضور المهندس حسن زايد مدير مديرية الزراعة بالقليوبية ومديرى الإدارات الزراعية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمحصول القمح لأنه يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وقامت بتسعيره قبل موسم الزراعة بوقت كبير لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح كما قررت الدولة صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة ٦٥ جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك يصبح السعر ٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط، ٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣ قيراط و ٨٨٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط.

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ووجه محافظ القليوبية بالتنسيق المستمر بين رؤساء المدن والأحياء ومديريات التموين والزراعة، وكافة الجهات المعنية فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح بهدف تحقيق المستهدف ومتابعة الإجراءات والتجهيزات التي من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد، وكذلك التدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة و أعداد المزارعين والتجار المسئولين عن عمليات الجمع والتوريد ، مؤكدا على زيادة نقاط تجميع بكل قرية وتشكيل لجان من الوحدة المحلية للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة ، ومشيرا إلى أنه سيتم صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد .

واضاف إلى أن توريد القمح في القليوبية هذا العام أصبح إلزاميا طبقا لقرار وزير التموين والذي ألزم جميع المزارعين الذين يملكون محصول القمح الخاص بهم، فيما لا يقل عن 12 إردب لكل فدان، مع فرض عقوبات شديدة على من يمتنع عن تسليم المحصول للحكومة ، بمنع صرف الأسمدة المدعمة له ويحرم من الحصول على أي دعم من البنك الزراعي المصري، مع حظر بيع ما تبقى من قمح هذا الموسم لغير جهات التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين وحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بتصريح أيضا، كما حتم على جهات التسويق سداد ثمن المحصول فور الاستلام.

وتجدر الإشارة إلى أن المساحة المنزرعة للقمح بمركز بنها تبلغ 11333 فدان فى 42 قرية وتحتوي على 21953 مزارع ويبلغ مساحة الحقول الإرشادية 26 فدان، وفي طوخ يبلغ المساحة المنزرعة للقمح حوالي 11132 فدان ويبلغ عدد المزراعين 18704 مزارع موزعين على 43 قرية ويبلغ إجمالي الحقول الإرشادية بالمركز 46 فدان .

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