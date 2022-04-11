عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يلتقي بالمزارعين لحثهم على توريد القمح ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

التقى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بعدد من المزارعين لحثهم على توريد القمح، وذلك بقريتي سندنهور بمدينة بنها ونامول بمدينة طوخ بحضور المهندس حسن زايد مدير مديرية الزراعة بالقليوبية ومديرى الإدارات الزراعية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمحصول القمح لأنه يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وقامت بتسعيره قبل موسم الزراعة بوقت كبير لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح كما قررت الدولة صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة ٦٥ جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك يصبح  السعر  ٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط، ٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣ قيراط و ٨٨٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط.

65 عاما فى المهنة.. حكاية عم مجدى أقدم صانع فوانيس رمضان فى القليوبية

ووجه محافظ القليوبية بالتنسيق المستمر بين رؤساء المدن والأحياء ومديريات التموين والزراعة، وكافة الجهات المعنية فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح بهدف تحقيق المستهدف ومتابعة الإجراءات والتجهيزات التي من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد، وكذلك التدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة و أعداد المزارعين والتجار المسئولين عن عمليات الجمع والتوريد ، مؤكدا على زيادة نقاط تجميع بكل قرية وتشكيل لجان من الوحدة المحلية للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة ، ومشيرا إلى  أنه سيتم صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد .
واضاف إلى أن توريد القمح في القليوبية هذا العام أصبح إلزاميا طبقا لقرار وزير التموين والذي ألزم جميع المزارعين الذين يملكون محصول القمح الخاص بهم، فيما لا يقل عن 12 إردب لكل فدان، مع فرض عقوبات شديدة على من يمتنع عن تسليم المحصول  للحكومة ، بمنع صرف الأسمدة المدعمة له ويحرم من الحصول على أي دعم من البنك الزراعي المصري، مع حظر بيع ما تبقى من قمح هذا الموسم لغير جهات التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين وحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بتصريح أيضا، كما حتم على جهات التسويق سداد ثمن المحصول فور الاستلام. 
وتجدر الإشارة إلى أن المساحة المنزرعة للقمح بمركز بنها تبلغ 11333 فدان فى 42 قرية وتحتوي على 21953 مزارع ويبلغ مساحة الحقول الإرشادية 26 فدان، وفي طوخ يبلغ المساحة المنزرعة للقمح حوالي 11132 فدان ويبلغ عدد المزراعين 18704 مزارع موزعين على 43 قرية ويبلغ إجمالي الحقول الإرشادية بالمركز 46 فدان .

2df56bf3-3172-489f-9674-36b95f96ce12
2df56bf3-3172-489f-9674-36b95f96ce12
36ecd9b5-307e-489f-9ffe-9bc95fe9bc40
36ecd9b5-307e-489f-9ffe-9bc95fe9bc40
e83d8bda-9071-4281-97d7-80e8e207be99
e83d8bda-9071-4281-97d7-80e8e207be99
القليوبية عبد الحميد الهجان مديرية الزراعة محافظ القليوبية الوحده المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

الارصاد: نستمر في ارتداء الملابس الشتوية حتى هذا الموعد

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم 11-4-2022

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

موضوعات متعلقة

حملة لرفع الإشغالات بشوارع كفر شكر في القليوبية

65 عاما فى المهنة.. حكاية عم مجدى أقدم صانع فوانيس رمضان فى القليوبية

حملة لإزالة مخالفات البناء بكفر شكر في القليوبية

محافظ القليوبية يحيل مسئولى النظافة بحى غرب شبرا الخيمة للتحقيق

ترشيحاتنا

ما حكم تنظيف الأسنان وحشوها وخلعها في نهار رمضان؟ الأزهر للفتوى يجيب

بشرى.. الزراعة تطرح طماطم الكيلو بـ 10 جنيهات|تفاصيل

الصحة: إجراء 4200 عملية جراحية بين القسطرة والقلب المفتوج بنسب نجاح عالمية

تهدد أوروبا كلها.. زيلينسكي يطلب المساعدة: روسيا تحشد لمعركة مقبلة

1500 جنيه غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق.. تفاصيل

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية: نهدف وجود جيل مستقبلي خالي منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

شاهد.. تساقط قطع معدنية غريبة من السماء يثير الرعب

فيديو

دماغك هتتفرتك.. إزاي تتفادى صداع الصيام بطرق بسيطة وسهلة

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ