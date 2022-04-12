محافظ الإسكندرية: تطوير حلقة السمك بالأنفوشي يسير بشكل جيد

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أعمال مشروع تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي بحي الجمرك، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وإنشاء حلقة سمك حضارية وسياحية تليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، طبقاً لتوجيهات الدولة، وفي حضور الدكتورة رباب مدني رئيس حي الجمرك.

وتفقد المحافظ سير العمل بالمشروع، وتم التأكد من الإلتزام من التوقيتات المحددة للأعمال، مؤكداً أن جميع الأعمال تسير بشكل جيد.

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الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قد أطلق إشارة بدء مشروع تطوير حلقة السمك سبتمبر 2021، حيث بدأت أعمال التطوير بقطعة الأرض المجاورة لمبنى الحلقة الحالي. وذلك عقب لقاء المحافظ مع تجار حلقة السمك لإطلاعهم علي مشروع تطوير الحلقة والاستماع إليهم والإجابة على جميع استفساراتهم واقتراحاتهم.

يأتي ذلك في إطار إطار متابعة محافظ الإسكندرية المستمرة للمشروعات بالمدينة .