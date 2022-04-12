جالسا على سيارة فارهة ..عمرو سعد يروج لـ توبة.. شاهد

روج الفنان عمرو سعد لمسلسله “توبة” بصورة نشرها علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر عمرو سعد في الصورة جالسا أعلي سيارة فارهة، نالت اعجاب متابعيه.

مسلسل توبة بطولة عمرو سعد وصبا مبارك وماجد المصري ودياب وأسماء أبو اليزيد، ويعرض المسلسل في تمام السابعة مساء، كما يعاد في الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على قناة "إم بي سي".



جدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو سعد وأسماء أبو اليزيد مسلسل "الجسر"، بطولة نيللي كريم، عمرو سعد، ويشارك في العمل محمد علاء، خالد كمال، سارة الشامي، محمد منير، عصام عمر، أحمد علي، والطفل يوسف أحمد وآخرين وإخراج بيتر ميمي.