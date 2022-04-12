عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تقديم خدمات صحية لـ39 ألف مواطن ومواطنة بقرى حياة كريمة

جهود القوافل الطبية
جهود القوافل الطبية بأسوان

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتوصيل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً بالمناطق النائية، نظمت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة على مدار الربع الأول للعام الحالى 2022، 26 قافلة طبية.

ونجحت جهود القوافل الطبية التى جري تنظيمها خلال “يناير وفبراير ومارس ”، فى تقديم الخدمات الطبية المختلفة لـ 39 ألف و 814 مواطن ومواطنة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وأوضح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هذه القوافل الطبية استهدفت تقديم التحاليل والفحوصات المعملية، بالإضافة لتنظيم الندوات التوعوية وخدمات التثقيف الصحى، لافتاً إلى إستمرار تنظيم القوافل الصحية برعاية محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى ، ولاسيما الأكثر إحتياجاً ، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة.

وأقرأ أيضاً:

محافظ أسوان يتفقد مطاحن وصوامع منطقة الجوزيرة استعدادا لموسم الحصاد

محافظ أسوان يشدد على مواصلة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"

على صعيد أخر وفي إطار تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود فرع المجلس القومى للمرأة فى هذا الشأن والتى يقوم بتنفيذها بالتعاون مع المحافظة والأوقاف وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستهدف القرى والنجوع المدرجة بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) .

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة إنعقاد سلسلة الجلسات التوعوية والدورات التدريبة خلال شهر رمضان المعظم حيث تم تنظيم 4 دورات تدريبية لريادة الأعمال بقرى سلوا بحرى ومنشية الرغامة والحرية ومدينة كوم أمبو ، بجانب قرى الدومارية والكلح شرق وأبو النصر ونجع هلال والشراونة والنصراب والدقاديق التابعة لمركز إدفو والتى إستهدفت 275 سيدة .

وأضافت أن هذه الدورات التدريبية استهدفت تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسئوليات وتحديد الأولويات ، بجانب شرح نموذج العمل التجارى وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، بالإضافة إلى التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الإستفادة من خدماتها .

جهود القوافل الطبية بأسوان
جهود القوافل الطبية بأسوان
جهود القوافل الطبية بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار نهائي .. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ منتخب مصر

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

للمرة الثانية.. سيارات الإطفاء تحاصر حريقا بجهاز مدينة حدائق اكتوبر.. صور

الأمليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

3 تصريحات لـ حسام حسن عن محمد صلاح.. هل تُبعده عن تدريب منتخب مصر ؟

الحكومة: الحبس لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتفقد مطاحن وصوامع منطقة الجوزيرة استعدادا لموسم الحصاد

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يتصدر تويتر بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب.. ومغردون: يستحق الفرصة

بالقانون.. مصير تشكيل عصابي ينقل المخدرات من شرق إلى غرب قناة السويس

بوتين: لم تحدث أي انتهاكات بأوكرانيا.. ولقطات الجثث في بوتشا مزيفة..فيديو

محمد فضل: كفاية ترقيع فى الكرة المصرية وأتمنى وضع خطة طويلة المدى

شوبير عن تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب: مستمر مع بيراميدز مباراتين قبل المهمة

ما حكم الأكل والشرب ناسيا في نهار رمضان؟.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

فيديو

توزيع عظام عجل على فقراء أبيس بالإسكندرية.. التفاصيل الكاملة للأزمة بالفيديو

علاقات متعددة في الوسط الفني.. أحمد صلاح حسني يفتح خزينة أسراره.. فيديوجراف

سبب اعتزال توفيق عبد الحميد التمثيل بعد العمل مع ريهام حجاج؟.. فيديوجراف

تعرف على سبب تراجع الأهلي عن التعاقد مع أشرف بن شرقي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ