محافظ أسوان: تقديم خدمات صحية لـ39 ألف مواطن ومواطنة بقرى حياة كريمة

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتوصيل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً بالمناطق النائية، نظمت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة على مدار الربع الأول للعام الحالى 2022، 26 قافلة طبية.

ونجحت جهود القوافل الطبية التى جري تنظيمها خلال “يناير وفبراير ومارس ”، فى تقديم الخدمات الطبية المختلفة لـ 39 ألف و 814 مواطن ومواطنة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وأوضح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هذه القوافل الطبية استهدفت تقديم التحاليل والفحوصات المعملية، بالإضافة لتنظيم الندوات التوعوية وخدمات التثقيف الصحى، لافتاً إلى إستمرار تنظيم القوافل الصحية برعاية محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى ، ولاسيما الأكثر إحتياجاً ، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة.

وأقرأ أيضاً:

على صعيد أخر وفي إطار تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود فرع المجلس القومى للمرأة فى هذا الشأن والتى يقوم بتنفيذها بالتعاون مع المحافظة والأوقاف وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستهدف القرى والنجوع المدرجة بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) .

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يتم مواصلة إنعقاد سلسلة الجلسات التوعوية والدورات التدريبة خلال شهر رمضان المعظم حيث تم تنظيم 4 دورات تدريبية لريادة الأعمال بقرى سلوا بحرى ومنشية الرغامة والحرية ومدينة كوم أمبو ، بجانب قرى الدومارية والكلح شرق وأبو النصر ونجع هلال والشراونة والنصراب والدقاديق التابعة لمركز إدفو والتى إستهدفت 275 سيدة .

وأضافت أن هذه الدورات التدريبية استهدفت تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسئوليات وتحديد الأولويات ، بجانب شرح نموذج العمل التجارى وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، بالإضافة إلى التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الإستفادة من خدماتها .

جهود القوافل الطبية بأسوان

جهود القوافل الطبية بأسوان