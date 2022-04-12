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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مطاحن وصوامع منطقة الجوزيرة استعدادا لموسم الحصاد

أشرف عطية فى زيارة
أشرف عطية فى زيارة لصوامع ومطاحن أسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمطاحن وصوامع أسوان بمنطقة الجوزيرة للتأكد من جاهزيتها لإستقبال كافة الكميات التى سيتم توريدها من القمح المحلى رافقه خلالها المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين حيث يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمنظومة استلام وتخزين محصول القمح هذا العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

فيما استعرض المحاسب يسرى عباس مدير المطاحن مراحل وآلية تخزين كميات القمح الموردة لصوامع أسوان 6 آلاف طن بداية من مرحلة الوزن وحتى مرحلة التخزين ، ثم إنتاج الدقيق لتلبية احتياجات المخابز والمواطنين .

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وبعد الاطمئنان على مستوى جودة الدقيق المنتج طبقاً للمواصفات المقررة أكد محافظ أسوان على ضرورة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة بإجمالى 166.6 ألف طن بالصوامع والشون والبنكر بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

ولفت المحافظ إلى أن أسوان كانت أول محافظة تقوم بحصاد القمح وتوريده حيث أن الموسم الحالى سيشهد طفرة كبيرة فى التوريد بداية من صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وشون بنك التنمية والإئتمان الزراعى والتى زادت بطاقة 100 طن لتصل إلى 450  طن ، بجانب 5 ألاف طن بمطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن ، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وبنكر إدفو والذى وصل إلى طاقة  35 ألف طن منها 23 ألف و 400 طن أساسى و 11 ألفا و 600 طن إضافى .

وشدد اللواء أشرف عطية على مديرى التموين والزراعة والمطاحن والصوامع بالتنسيق والتكامل في آلية العمل لضمان توريد كافة الكميات بمتوسط 18 أردب للفدان الواحد ، وهو الذى يتوازى مع دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى بصرف حافز توريد للمزارعين موردى القمح المحلى موسم حصاد عام 2022 ليصل سعر توريده الجديد إلى 885 جنيها للأردب مما يعكس اهتمام الدولة بالمزارعيين ، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية لهم .

وأوضح أشرف عطية بأن جهود الدولة المصرية بزيادة المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام ساهمت فى توفير احتياجات المواطن من الدقيق والخبز ، على الرغم من الأزمة العالمية الحالية حيث شهدت محافظة أسوان زيادة هذه المساحات لأول مرة إلى 126.5 ألف فدان سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للإستصلاح الزراعى بإستخدام طرق الرى الحديثة فى الزراعات وتوعية المزارعيين .

أشرف عطية فى زيارة لصوامع ومطاحن أسوان
أشرف عطية فى زيارة لصوامع ومطاحن أسوان
أشرف عطية فى زيارة لصوامع ومطاحن أسوان
أشرف عطية فى زيارة لصوامع ومطاحن أسوان
أشرف عطية فى زيارة لصوامع ومطاحن أسوان
أشرف عطية فى زيارة لصوامع ومطاحن أسوان
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